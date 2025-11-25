به گزارش خبرنگار مهر، بختیار خلیقی صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون نظارت با اشاره به ضرورت بازآرایی ساختار اصناف در مرکز استان اظهار کرد: طرح همگن‌سازی اتحادیه‌های صنفی در سنندج به‌صورت جدی دنبال شده و طی این فرآیند تعداد اتحادیه‌ها از ۳۹ مورد به ۱۹ اتحادیه کاهش یافته است.

به گفته وی، این تجمیع نه‌تنها به کاهش تداخل صنفی کمک کرده بلکه زمینه ارائه خدمات دقیق‌تر و منسجم‌تر به اعضای صنوف را فراهم آورده است.

وی افزود استقرار مجموعه اتحادیه‌های تجمیع‌شده در «برج اصناف» اقدامی مکمل برای ساماندهی امور بوده و با این رویکرد، دسترسی و نظارت‌ها تسهیل شده است.

گرامیداشت هفته بسیج و نقش‌آفرینی جریان بسیجی

محمد بختیار خلیقی در ابتدای سخنان خود با تبریک هفته بسیج، این ایام را فرصتی برای بزرگداشت مقام شهیدان و پاسداشت روحیه ایثارگری دانست و گفت: بسیج طی سال‌ها در عرصه‌های مختلف، از دفاع مقدس تا علم و فرهنگ و امروز در میدان جنگ نرم و اقتصاد، همواره در خط مقدم حضور داشته و نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

مدیرکل صمت کردستان تأکید کرد: تداوم این روحیه جهادی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تقویت اقتصاد مردمی و حمایت از جریان تولید و تجارت در کشور است.

خلیقی همچنین نظارت بر سازمان‌های صنفی را یکی از مأموریت‌های محوری این کمیسیون عنوان کرد و گفت: کیفیت جلسات، تعیین‌کننده کیفیت خدمات صنفی است بنابراین نشست‌های کمیسیون باید هدفمند و نتیجه‌محور باشد و بدون نظارت دقیق و پیگیری منسجم مشکلات، نمی‌توان به ساختار صنفی کارآمد و پاسخگو دست یافت.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با ارائه پیشنهادهای عملی و قابل اجرا وارد میدان شوند و برای حل مشکلات اصناف، نگاه عملیاتی و نه صرفاً اداری داشته باشند.

به گفته خلیقی، استان کردستان امروز میزبان ۹۵ هزار واحد صنفی است که زیر نظر ۱۰ اتاق اصناف فعالیت می‌کنند و مدیریت چنین مجموعه گسترده‌ای نیازمند هماهنگی، برنامه‌ریزی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های مرتبط است.

اصلاح ساختار صنفی ضرورتی برای کارآمدی بیشتر است

مدیرکل صمت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر بر اهمیت همگن‌سازی اتحادیه‌ها تأکید کرد و گفت: تجمیع اتحادیه‌های موازی، تجربه‌ای موفق در سنندج بوده است.

وی توضیح داد: زمانی که تعداد اتحادیه‌ها زیاد و فعالیت‌ها پراکنده باشد، هم نظارت دشوار می‌شود و هم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش می‌یابد و کاهش اتحادیه‌ها به ۱۹ مورد، زمینه‌ای فراهم کرده تا امور صنفی با تمرکز بیشتر، هماهنگی بالاتر و هزینه‌های اداری کمتر دنبال شود.

به گفته وی، استقرار اتحادیه‌ها در اتاق اصناف موجب یکپارچگی بیشتر شده و امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و پاسخگویی سریع‌تر را فراهم کرده است و این اقدام به‌مرور، رضایت واحدهای صنفی و ارباب‌رجوع را افزایش خواهد داد.

اولویت اصلی ما انتخابات سالم و شفاف اتحادیه‌ها است

خلیقی به موضوع انتخابات اتحادیه‌ها پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو دانست و تصریح کرد: اولویت ما برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند است و اتحادیه‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که مدیریت آنها بر اساس رأی صنوف و در چارچوب ضوابط قانونی شکل گرفته باشد.

به گفته مدیرکل صمت کردستان، اعتمادسازی در میان اصناف و تقویت مشارکت فعالان صنفی در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان اثر خواهد گذاشت.