به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان با تأکید بر لزوم ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۶ هزار واحد صنفی آلاینده در سطح استان فعال است که این آمار قابل توجه بوده و نیازمند برنامهریزی و ساماندهی جدی است.
وی با اشاره به صنوفی که باید به خارج از محدوده شهری منتقل شوند، افزود: اتحادیههایی از جمله فلزکاران، مصالحفروشان، تعمیرکاران، شرکتهای پخش، نجاران و مشاوران اتومبیل از جمله صنوفی هستند که فعالیت آنها در داخل شهرها مشکلات زیستمحیطی و ترافیکی ایجاد میکند و باید در مجتمعهای صنفی ساماندهی شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد مجتمعهای صنفی به شرکتهای صنعتی واگذار شده است، تصریح کرد: کمیسیون نظارت امکان صدور مجوز برای ایجاد این مجتمعها را ندارد و نقش آن صرفاً هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مرتبط است.
خلیقی تأکید کرد: تحقق این مهم نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و تشکلهای صنفی است تا ضمن کاهش مشکلات شهری، بستر فعالیت مناسب برای صنوف نیز فراهم شود.
