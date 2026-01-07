  1. استانها
خلیقی: ساماندهی صنوف آلاینده کردستان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

سنندج- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: وجود بیش از ۳۶ هزار صنف آلاینده در استان، ضرورت ساماندهی و انتقال آن‌ها به مجتمع‌های صنفی خارج از شهرها را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان کردستان با تأکید بر لزوم ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۶ هزار واحد صنفی آلاینده در سطح استان فعال است که این آمار قابل توجه بوده و نیازمند برنامه‌ریزی و ساماندهی جدی است.

وی با اشاره به صنوفی که باید به خارج از محدوده شهری منتقل شوند، افزود: اتحادیه‌هایی از جمله فلزکاران، مصالح‌فروشان، تعمیرکاران، شرکت‌های پخش، نجاران و مشاوران اتومبیل از جمله صنوفی هستند که فعالیت آن‌ها در داخل شهرها مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی ایجاد می‌کند و باید در مجتمع‌های صنفی ساماندهی شوند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت، ایجاد مجتمع‌های صنفی به شرکت‌های صنعتی واگذار شده است، تصریح کرد: کمیسیون نظارت امکان صدور مجوز برای ایجاد این مجتمع‌ها را ندارد و نقش آن صرفاً هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.

خلیقی تأکید کرد: تحقق این مهم نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و تشکل‌های صنفی است تا ضمن کاهش مشکلات شهری، بستر فعالیت مناسب برای صنوف نیز فراهم شود.

