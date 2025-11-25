میرزاحسینی: اردبیل رکورددار کشور در تولید سویا است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا میرزاحسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند خرید و پرداخت مطالبات سویاکاران، اظهار کرد: تاکنون ۲۰ هزارتن سویا از کشاورزان استان خریداری شده که ارزش آن ۸۶۰ میلیارد تومان است و مراکز خرید در سطح استان تا پایان آذرماه دایر بوده و خرید سویا در این مراکز ادامه دارد.

وی افزود: استان اردبیل رکورد تولید سویا را نیز به خود اختصاص داده و تا کنون با بیش از ۲۰ هزار تن خرید در رتبه اول کشور قرار دارد.

مدیر تعاون روستایی استان اردبیل گفت: برای اولین‌بار در سطح کشور بهای محصول خریداری‌شده را در مدت کمتر از ۳ روز به‌طور کامل تسویه کنیم؛ که این اقدام نقش مهمی در تقویت نقدینگی کشاورزان و حمایت از چرخه تولید محصولات کشاورزی دارد.

میرزاحسینی با بیان اینکه تسریع در پرداخت مطالبات از اولویت‌های وزارت کشاورزی و سازمان تعاون روستایی بوده، افزود: این روند، انگیزه تولیدکنندگان را افزایش داده و زمینه‌ساز توسعه کشت محصولات راهبردی در استان خواهد بود.