۲۸ هزار تن سویا از کشاورزان اردبیلی خریداری شد

علی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روند خرید سویا از کشاورزان در مناطق مختلف استان بخصوص در شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد که در حال طی مراحل برداشت هستند، ادامه دارد.

وی افزود: ارزش مالی محصول خریداری شده از کشاورزان حدود ۶۵ میلیارد تومان بوده که حدود ۴۱ میلیارد تومان از این مبلغ به حساب کشاورزان واریز شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل یادآور شد: کل مبلغ کشاورزانی که تا تاریخ ۲۳ آبان ماه محصول خود را تحویل مراکز خرید دادند پرداخت شده و بقیه نیز ۵۰ درصد پول خودرا دریافت نمودند.

به گفته وی با توجه به پیگیری‌های انجام شده مانده مطالبات سویا کاران درحداقل زمان ممکن پرداخت خواهد شد.

نوبخت در ادامه با اشاره به اینکه کالای خریداری شده به مرکز استان و استان‌های دیگر حمل می‌شود، ادامه داد: تاکنون ۱۷هزار تن محصول سویای کشاورزان از مراکز خرید در شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد حمل شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل یادآور شد: بیش از ۹۵ درصد محصول سویای استان اردبیل در شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد کشت شده و ملاک دریافت محصول سویاکاران در مراکز خرید دریافت معرفی نامه از جهاد کشاورزی است