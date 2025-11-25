حسینی بوشهری: مسئولان باید برای رضایتمندی مردم تلاش بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری صبح سه شنبه در دیدار مدیرکل و معاونین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به گستره فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این وزارتخانه بار سنگینی بر دوش دارد و نقشی مهم و تأثیرگذاری در زندگی مردم ایفا می‌کند، ادارات کل این وزارتخانه نیز شعبه‌هایی هستند که مسئولیت‌های مهم و سنگینی در هر استان بر عهده دارند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با مرور ایستادگی مردم ایران در دوران دفاع مقدس، افزود: مردان و زنان ما در جنگ هشت‌ساله در برابر تمام دنیا ایستادند. اگر این مقاومت نبود، امروز معلوم نبود در چه شرایطی قرار داشتیم.

آیت‌الله حسینی بوشهری با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: دشمنان با هدف براندازی دست به تجاوز حمله علیه ملت ما اقدام کردند اما بصیرت مردم، پاسخ قاطع نیروهای مسلح به همراه عنایات الهی، تمامی توطئه‌ها را نقش بر آب کرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نقش رهبر معظم انقلاب در این حوادث برای همگان روشن و ملموس بود و دشمن در نهایت ناچار به پذیرش آتش‌بس شد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه با تأکید بر لزوم توجه و قدردانی از مردم گفت: مسئولان باید برای رضایتمندی مردم تلاش کنند. اگر مدیران رضایت مردم به دست آورند، بدون تردید خشنودی الهی نیز حاصل خواهد شد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در کشور، خاطر نشان کرد: با وحدت و یکپارچگی می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و هنگامی که دشمنان این همبستگی میان مسئولان و مردم را ببینند، در برابر این ملت کاری از پیش نخواهند برد.