به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید اسدالله امامی میبدی با اشاره به برگزاری سی‌ودومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در میبد در پایگاه‌های و حوزه‌های مقاومت بسیج گفت: ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میبد در کنار فعالیت‌های نظامی، همواره در حوزه تربیتی و فرهنگی فعال بوده و برگزاری مسابقات قرآن یکی از اقدامات مهم در این مسیر است.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ۹۰۰ نفر از بسیجیان و شهروندان شرکت کرده‌اند و امروز نیز ۳۵ خانواده و ۱۲۰ گروه از خواهران و برادران در رقابت‌ها حضور دارند. داوران و مربیان نیز هم‌زمان در حال ارزیابی و برگزاری مسابقات هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد ادامه داد: این مسابقات تا ۲۵ آذرماه ادامه خواهد داشت و امیدواریم که نتیجه آن جریان‌سازی عمیق در مسیر قرآن و عترت در سطح شهرستان، استان و کشور باشد.