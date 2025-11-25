ذبیحیان: ضوابط شهرسازی در ۳۸ ساختمان احداثی زنجان رعایت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان ذبیحیان گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال از ۲۰۸ ساختمان در حال احداث بازدید شده در زنجان، مشخصات ۳۸ ساختمان به دلیل رعایت نشدن ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان برای اصلاح به شهرداری مربوطه معرفی شده است.

وی اظهار داشت: قصور ۲۹ نفر از عوامل فنی مرتبط در این ساختمان‌ها به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ارسال شده است.

رئیس اداره نظام مهندسی مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، یادآور شد: بخشی از این بازرسی‌های انجام گرفته در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سالجاری مربوط به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن است.

ذبیحیان تاکید کرد: همچنین تعداد ۴۰ بازدید از آزمایشگاه‌های تشخیص صلاحیت در زمینه آزمایشات بتن و ژئوتکنیک انجام شده است.

وی تصریح کرد: اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای آن نظارت عالیه دارد.

رئیس اداره نظارت بر مقررات ملی و کیفیت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: نظارت عالیه بر نحوه رعایت مقررات ملی ساختمان از وظایف مهم اداره نظام مهندسی و مقررات ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان است و بازدیدهای دوره‌ای و موردی توسط بازرسان این اداره جهت پایش‌های مستمر و دقیق انجام می‌شود.