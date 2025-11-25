برنامه شادواره به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانمحمدی، ظهر سهشنبه در جلسه علنی شورای شهر زنجان با اشاره به برنامههای فرهنگی این دستگاه غیردولتی، اظهار کرد: برنامههای شادواره طبق برنامهریزی فصلی و با هدف ایجاد شور و نشاط در بین مردم برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه در کمیسیون فرهنگی نیز برنامههایی برای سهماهه سوم سال تصویب شده است که تلاش میشود این برنامهها به صورت قابل فهم برای شهروندان ارائه شود، ادامه داد: برگزاری این برنامهها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
شهردار زنجان همچنین به همکاری و مشارکت فعال سازمان فرهنگی شهرداری در سالهای گذشته طی ایام فاطمیه اشاره کرد و گفت: تقریباً هر روز برنامه یا مشارکتی در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه در موضوعات مختلف مرتبط با برنامهها، سعی میشود محتوای مطلوب و مناسبی ارائه شود، خاطرنشان کرد: هرچند ممکن است برخی مخالفتهایی در این خصوص وجود داشته باشد، اما هدف اصلی ما ارائه محتوای مفید و مؤثر است.
سلطانمحمدی تصریح کرد: این برنامهها به منظور ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی شهروندان و ایجاد فضایی شاداب و مفرح در شهر زنجان طراحی شده است. ضرورت توجه به شخصیتهای علمی و فرهنگی در مراسم نکوداشت استاد روزبه
