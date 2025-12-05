به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سلطانمحمدی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر گفت: با استفاده از منابع داخلی شهرداری، پروژه‌های مهمی همچون بازگشایی محور بهشتی در یکی از مناطق هدف بازآفرینی، احداث بوستان شهری و جابجایی کوی خانگی که بخشی از آن در منطقه فلسطین قرار دارد در حال اجراست.

شهردار زنجان افزود: در حوزه بازار زنجان نیز پروژه‌های متعددی تعریف شده که تکمیل آنها به حمایت و همراهی دولت نیاز دارد. بسیاری از پرونده‌های مرتبط در شورای عالی مطرح و بررسی شده و با دستور مسئولان، بخش قابل توجهی از مشکلات پیشین برطرف شده است.

سلطانمحمدی یکی از پروژه‌های شاخص شهر که با اعتباری معادل یک همت آغاز شده، اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و فاز نخست آن تا ۲۰ آذر ماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تأکید کرد: برای تکمیل و توسعه این پروژه در مراحل بعدی، نیازمند حمایت‌های بیشتر هستیم.

شهردار زنجان با بیان اینکه پروژه‌های مشارکتی در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت: شهرداری آمادگی دارد به عنوان پیشران طرح‌های شهری، همکاری ویژه‌ای با سایر نهادها و سازمان‌ها داشته باشد تا روند توسعه با سرعت بیشتری پیش برود.

وی اظهار امیدواری کرد: با تداوم همکاری دولت و دستگاه‌های مرتبط، مسیر توسعه شهری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.