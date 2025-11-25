انتخابات هیئت ژیمناستیک استان تهران باطل شد/ دومین ابطال در یک ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ژیمناستیک استان تهران که ۵۱ ماه با سرپرست اداره شده بود، روز ۲۲ اسفند سال ۱۴۰۲ با برگزاری مجمع انتخاباتی، رئیس چهار سال آینده خود را شناخت و طی آن محسن خوش طینت با رای اعضای مجمع به عنوان رئیس انتخاب شد.

به دنبال برگزاری این انتخابات یکی از نامزدهای ریاست این هیئت با این ادعا که تخلفاتی در برگزاری انتخابات صورت گرفته است به دادگاه شکایت کرد و پس از بررسی‌های لازم حکم این دادگاه مبنی بر ابطال انتخابات به خاطر تخلفات صورت گرفته اعلام شد.

پیش از این انتخابات هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان تهران نیز به دلیل تخلفات صورت گرفته در آن ابطال شد که خبرگزاری مهر روز ۲۲ آبان در خبری به این موضوع اشاره کرده بود.