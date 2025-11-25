به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان فدراسیون ژیمناستیک واقع در ضلع جنوبی مجموعه ورزشی انقلاب صبح امروز (سه شنبه ۴ آذر) پلمب شد.

زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت پلمپ فدراسیون گفت: از این موضوع هنوز بی اطلاع هستم و هیچ ابلاغیه یا پیامی برای من مبنی بر پلمپ فدراسیون نیامده است. الان پیگیر این موضوع هستم و اصلاً نمی‌دانم فدراسیون به دستور وزارت ورزش یا قوه قضائیه پلمپ شده است.



وی گفت: امروز یکی از کارکنان فدراسیون برای صدور کارت مربیگری‌اش با من تماس گرفت که باید این کار را حضوری انجام می‌شد. وقتی به فدراسیون مراجعه کرده بود یک نفر جلوی درب فدراسیون بوده و اجازه ورود هم به او ندادند. ما خودمان هم از این موضوع بی اطلاع هستیم و الان در حال پیگیری موضوع هستم. پلمپ فدراسیون را در روزهای تعطیل قرار دهند و اصلاً نمی‌دانم این دستور از کجا بوده است.



رئیس فدراسیون ژیمناستیک تاکید کرد: هیچکدام از ما از این موضوع اطلاع نداشتیم. نایب رئیس فدراسیون، من و حتی وکیلم کاملاً بی خبر هستیم و هیچ پیامکی هم برای ما نیامده است. الان سوال من این است که اگر قرار به تعلیق شخص باشد چرا فدراسیون پلمپ شده است.