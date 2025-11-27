اسبقیان: دغدغه وزارت ورزش وضعیت ژیمناستیک است/مجمع رسمی و قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به صورت وبینار در محل وزارتخانه صبح امروز برگزار شد.



این مجمع فوق‌العاده با توجه به تعلیق رئیس فدراسیون ژیمناستیک طبق حکم قوه قضائیه تشکیل شده است. اولین دستور این مجمع انتخاب سرپرست برای فدراسیون ژیمناستیک است.

در ابتدای جلسه معاون وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع با ۳۱ رأی موافق انتخاب شد.

اسبقیان در ابتدای مجمع فوق العاده ژیمناستیک گفت: وزارت ورزش و شخص وزیر ورزش دغدغه وضعیت ژیمناستیک را دارند. ژیمناستیک ورزش پایه و پراهمیتی برای ما هست. قهرمانان ارزشمندی در این سال‌های اخیر همچون مهدی الفتی و هادی خناری‌نژاد که پرآوازه تقدیم جامعه ورزش شدند. بنابراین وزارت ورزش دغدغه دارد که قطعاً با تعیین سرپرست فدراسیون کارهای روزمره فدراسیون از روز شنبه از سر گرفته می‌شود.



وی گفت: به خصوص شخص آقای وزیر و حوزه معاونت قهرمانی قطعاً دستور فک پلمب را می‌دهیم و از روز شنبه همکاران فدراسیون با سرپرست جدید در محل کار خود حاضر می‌شوند و کارهای روزانه را پیگیری می‌کنند.



اسبقیان گفت: مسابقات مهم مثل بازی‌های آسیایی ناگویا را در پیش داریم و قهرمان پرافتخار ما مثل الفتی و سایر قهرمانان باید در آن میدان بدرخشند. همه ما باید به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران احترام بگذاریم.



اسبقیان تاکید کرد: تعلیق فدراسیون با حکم قضائی صورت گرفته و ما برای اینکه فعالیت‌های فدراسیون تعطیل نشود و با توجه به رویدادهای مهم وقفه‌ای ایجاد نشود و دغدغه خانواده ژیمناستیک داریم، وظیفه داشتیم به خاطر این تعلیقی که از سوی مقام قضائی صورت گرفته باید این مجمع فوق العاده را برگزار می‌کردیم و سرپرست تعیین شود تا فعالیت‌ها از سر گرفته شود.



معاون ورزش قهرمانی عنوان کرد: با توجه به اینکه در اساسنامه اعلام شده سرپرستان هم می‌توانند رأی بدهند بنابراین در ادامه رأی گیری‌ها انجام خواهد شد. ۳۱ نفر از اعضای مجمع حاضر هستند، یعنی مجمع به حد نصاب دو سوم رسیده بنابراین مجمع ما رسمی و براساس فدراسیون ژیمناستیک است.

یکی از دستور جلسات این مجمع، تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب سرپرست فدراسیون بود. بر این اساس وجیهه نقوی با ۳۱ رأی موافق به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب و منصوب شد. نقوی دارای مدرک دکترای ورزشی است و به عنوان مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش فعالیت می‌کند.