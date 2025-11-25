توفان زمستانی آلمان را درنوردید؛ ۴ نفر کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، در ایالت جنوبی باواریا، سه نفر در برخورد دو کامیون و یک خودرو کشته شدند، جایی که پلیس شرایط جاده را بسیار لغزنده گزارش کرد. دو نفر دیگر به شدت مجروح شدند و چندین نفر دیگر جراحات جزئی برداشتند.

چهارمین مورد مرگ در ایالت جنوبی بادن-وورتمبرگ رخ داد، جایی که یک مرد ۶۸ ساله پس از از دست دادن کنترل در یک جاده یخی و برخورد با وسیله نقلیه دیگر جان خود را از دست داد. راننده دوم به شدت مجروح شد.

در ایالت مرکزی هسن، ۹ نفر به دلیل یخ‌زدگی جاده‌ها و بارش برف شبانه که باعث ده‌ها تصادف شد، مجروح شدند.

سایر ایالت‌های فدرال نیز حوادث پراکنده و اختلال در ترافیک جاده‌ای و ریلی را گزارش کردند که اکثر آنها نسبتاً جزئی بودند.

سرویس هواشناسی آلمان روز سه شنبه اعلام کرد شرایط همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود و عصر امروز در شرق، یخبندان و خطر یخ‌زدگی بیشتر از مناطق مرکزی تا جنوبی و بارش برف در سراسر آلپ پیش‌بینی می‌شود.