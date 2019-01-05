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۱۵ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۵۴

بارش سنگین برف در آلمان/ دهها پرواز لغو شد

بارش سنگین برف در آلمان/ دهها پرواز لغو شد

بارش سنگین برف تا کنون ۱۲۰ پرواز امروز فرودگاه مونیخ را لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، بارش سنگین برف پروازهای امروز شنبه در فرودگاه مونیخ در کشور آلمان را لغو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، بارش برف سنگین که هم اکنون نیز در جنوب آلمان ادامه دارد باعث لغو پروازهای امروز این فرودگاه شده به نحوی که تا کنون ۱۲۰ پرواز لغو شده و تعداد بیشتری از پروازها نیز در آستانه لغو شدن قرار دارند.

فرودگاه مونیخ ساعاتی پیش در این باره اعلام کرد: حدود ۷۰ پرواز در دومین فرودگاه بزرگ آلمان نیز در ساعات آتی لغو خواهند شد. باید صبر کرد و منتظر تغییرات آب و هوائی بود تا بتوان درباره توقف لغو و یا ادامه این روند به اطلاع رسانی دقیقی پرداخت.

کد مطلب 4504797

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    نظرات

    • giddy IR ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چرا بلاد کفر اینقدر پر آب و سرسبزند ؟ چرا مسلمانان در فقر و بدبختی، بی آبی و قحطی به سر می برند؟ آیا آنها به خدا از ما نزدیکترند؟

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