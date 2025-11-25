  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

شهروند اهل سنت ارومیه‌ای به عشق حضرت فاطمه (س) از طلب خود گذشت

شهروند اهل سنت ارومیه‌ای به عشق حضرت فاطمه (س) از طلب خود گذشت

ارومیه- مدیرکل زندان‌های آذربایجان غربی گفت: شهروند اهل سنت ارومیه‌ای به عشق حضرت فاطمه (س) از طلب دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی خود گذشت و زمینه آزادی یک زندانی مالی فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد فتحی در این زمینه افزود: به همت مدیر و معاون قضائی زندان مرکزی ارومیه و دعوت از شاکی محکوم مالی نیازمند که ۱۱ ماه به دلیل عجز از پرداخت ۲۵ میلیارد ریال بدهی در حبس بود، مقدمات آزادی وی فراهم شد.

وی اضافه کرد: شاکی پرونده مقصود رسول زاده بدون هیچ گونه شرطی فقط به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) در شب شهادت دختر پیامبر اکرم (ص) رضایت خود را نسبت به زندانی نیازمند «د. ص» اعلام کرد.

شاکی پرونده که از برادران اهل سنت ارومیه بود، نیز در این باره اظهار کرد: آل الله و اهل بیت (ع) حرمت والایی دارند و احترام به شعائر اسلامی وظیفه هر مسلمانی است؛ وقتی شنیدم پویش به عشق حضرت زهرا (س) برپاست، فرصت را غنیمت شمردم و با تماس‌های مکرر مدیر و معاون زندان ارومیه در لحظات شب شهادت حضرت زهرا (س) خود را به دفتر زندان رساندم و به عشق حضرت زهرا (س) از شکایت خود صرف نظر کردم.

وی ادامه داد: معتقدم حرمت حضرت زهرا (س) جایگزین ضرر من خواهد شد و برکت زندگیم زیادتر خواهد بود.

کد خبر 6667722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • یاسین IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      رزق وروزیت پربرکت با مرام 👋👋👋👋👋👋
    • حسینی IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      مطمئن باش خدا جای دیگری جبران و برکت زندگیشون رو زیاد میکنه
    • مَهری IR ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      چهارده معصوم پشت پناهت

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها