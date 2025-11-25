۲۳ زندانی در قزوین آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در جریان بازدید از زندان مرکزی قزوین که با حضور معاونان رئیس کل، مدیرکل زندان‌ها و رئیس ستاد دیه استان برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای سیاست‌های قوه قضائیه و با هدف کاهش آلام خانواده‌های زندانیان، ۲۳ نفر از مددجویان موفق به دریافت آزادی خود شدند.

وی افزود: امیدواریم این اقدام نیک که با رویکرد ترویج رحمت و گذشت اسلامی انجام شد، زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده و جامعه را فراهم کرده و فرصتی برای جبران گذشته و ساخت آینده‌ای بهتر باشد.

گفتنی است آزادی این افراد با همکاری ستاد دیه، انجمن حمایت از زندانیان و بهره‌گیری از ارفاقات قانونی صورت گرفت.

همچنین رئیس کل دادگستری استان در جریان این بازدید با تعدادی از مددجویان گفت‌وگو کرده و دستورات لازم برای پیگیری مشکلات آنان را صادر کرد.