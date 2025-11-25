مرادزاده: ورزش همگانی در بندرلنگه باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان با حضور فواد مرادزاده فرماندار بندرلنگه، مهدی صابری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، حسین رحیمی بخشدار شیبکوه و اعضای ستاد در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.



در آغاز جلسه اعضای ستاد گزارشی از برنامه‌ها اقدامات و چالش‌های حوزه جوانان ارائه کردند و پس از آن چهار نفر از جوانان دعوت شده نیز به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود در زمینه مسائل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی پرداختند.



فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه در این نشست با اشاره به تغییر سبک زندگی و افزایش حضور جوانان در فضای مجازی، اظهار داشت: امروزه بخش قابل‌توجهی از وقت جوانان در فضای مجازی سپری می‌شود و استفاده از زمین‌های ورزشی محلات و فضاهای عمومی کاهش یافته است و این در حالی است که در حال حاضر شهرستان بندرلنگه از هوای بسیار مطلوبی برخوردار است و باید از این فرصت برای تقویت ورزش‌های همگانی در سطح شهر و پارک‌ها بهره گرفت.



وی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت و هدایت نسل جوان، افزود: فرزندان ما از رفتار والدین الگو می‌گیرند و لازم است با برگزاری سمینارهای آموزشی و دعوت از اساتید برجسته، مسیر صحیحی برای رشد فکری و اجتماعی جوانان فراهم کنیم.



مرادزاده ضمن تشکر از حضور دانشجویان در جلسه از شنیدن مطالبات آنان ابراز خرسندی کرد و همچنین از خانم صابری برای عملکرد مؤثر و مدیریت توانمند ایشان قدردانی به عمل آورد.



در ادامه ضرورت ساماندهی کافه‌های سطح شهر و فراهم‌سازی فضا برای توسعه بازی‌های فکری در میان جوانان به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم جلسه مطرح شد.

گفتنی است، در پایان این نشست احکام عضویت چهار تن از جوانان فعال شهرستان به عنوان اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان بندرلنگه اعطا گردید.