سفیر ژاپن: آماده همکاری با خوزستان در زمینه محیط زیست هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، تسوکادا تاماکی پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار با سرپرست شهرداری اهواز بیان کرد: حدود دو ساعت است مأموریت من آغاز شده و برای اولین بار از خوزستان بازدید داشتم که لذت بردم؛ در این سفر در مراسم اهدای وسایل پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و اهدای خودروهای آتش نشانی حضور خواهم داشت.

سفیر ژاپن در ایران گفت: تمایل داریم با خوزستان در زمینه مسائل محیط زیست به ویژه آلودگی هوا، مدیریت منابع آب و شن‌های انباشت شده در رودخانه همکاری داشته باشیم.

وی اظهار کرد: در جلسه با استاندار خوزستان موضوع خواهرخواندگی مطرح شد امیدوارم در این مأموریت ارتباطی برای خواهرخواندگی با اهواز و دیگر شهرهای ایران فراهم شود.

سفیر ژاپن در ایران ادامه داد: اهواز و خوزستان در نقطه غربی راه ابریشم و ژاپن نقطه شرقی آن است که اگر بین اهواز و یکی از شهرهای ژاپن خواهرخواندگی ایجاد شود کارایی بسیار خواهد داشت.

تاماکی تاکید کرد: اهواز با چالش‌های محیط زیستی به ویژه آلودگی هوا و مدیریت پسماند مواجه بوده که این آشکار است. اگر براساس تجربه‌هایی که شهرهای ژاپن داشتند استفاده و به اهواز کمک کنیم خوشحال می‌شویم.

وی عنوان کرد: از نگاه مردم عامه ژاپن، ایران از نظر انرژی و نفت از اهمیت بالایی برخوردار است.

سفیر ژاپن در ایران گفت: امید داریم مذاکرات آمریکا و ایران به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شود، اگر تحریم‌ها لغو شود شرکت‌های ژاپنی به سرمایه گذاری بیشتر در ایران تمایل دارند.

تاماکی با بیان اینکه یکی از حوزه‌هایی که شرکت‌های ژاپنی به آن توجه دارند کربن زدایی است، تصربح کرد: در تهران و وزارت امور خارجه ایران و وزارت نفت ایران در حال مذاکره هستیم، کاملاً مطلع هستم یکی از ارکان اقتصادی خوزستان نفت است اما در خوزستان تجارت کربن زدایی بالا است.

وی ادامه داد: متأسفانه زمان مأموریت این جانب کوتاه و محدود است اما امیدوارم نقاط مختلف در خوزستان و اهواز را ببینم و موضوعات همکاری‌های ایران و ژاپن را مشاهده و بررسی کنم.