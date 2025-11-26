  1. استانها
  2. خوزستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۳

سفیر ژاپن: محدودیت سفر اتباع ژاپنی به ایران برداشته شد

آبادان - سفیر ژاپن در ایران گفت: دولت ژاپن محدودیت سفر غیرضروری اتباع خود به ایران را لغو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «تسوکادا تاماکی» سفیر ژاپن در ایران، ظهر امروز چهارشنبه در جریان سفر خود به آبادان از رفع محدودیت سفر اتباع کشورش به ایران خبر داد.

وی اظهار کرد: حدود ۶ ماه پیش دولت ژاپن از اتباع خود خواسته بود که سفرهای غیرضروری به ایران نداشته باشند، اما امروز این محدودیت برداشته شد.

سفیر ژاپن که برای انجام مأموریتی به آبادان سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران اهداف این سفر را حضور در مراسم اهدای خودروهای آتش‌نشانی، بررسی نقاط مشترک میان آبادان و شهرهای ژاپنی و امکان توسعه مراودات تجاری دو کشور عنوان کرد.

تاماکی افزود: حدود هفت سال پیش ژاپن نفت از ایران خریداری کرد و کشتی نفتی ژاپن به آبادان اعزام شد. آبادان برای فعالان ژاپنی در حوزه نفت و پتروشیمی شهری بسیار معروف و خاطره‌انگیز است.

    • شعبان IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      هرچقدر با ژاپن رفاقت قانونمند کنیم به نفع ایران است ،

