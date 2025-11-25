به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی پیش از ظهر سه شنبه در دومین همایش بزرگ امنیت محلهمحور در شهرستان قروه بر اهمیت مشارکت مردم، ارتقای قوانین بازدارنده برای کاهش جرم و نقش محوری نهاد خانواده و آموزشوپرورش در تربیت نسل آینده متمرکز بود.
سردار الهی با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای توسعه هر شهرستان و استان است، اظهار کرد: بدون امنیت هیچ فعالیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی مذهبی شکل نخواهد گرفت و همه دستگاهها باید برای حفظ این سرمایه حیاتی، همافزایی داشته باشند.
لزوم بازنگری در قوانین برای بازدارندگی بیشتر جرایم
فرمانده انتظامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار اصلاح برخی قوانین مرتبط با جرایم شد و گفت: بارها درخواست کردهایم که مجازاتها متناسب با شرایط امروز کشور بازنگری شود تا ارتکاب جرم برای مجرمان پرهزینه باشد. دستگاه قضائی دلسوز است، اما برخی خلأهای قانونی مانع برخورد بازدارنده میشود.
وی افزود: بهعنوان یک شهروند و خادم مردم، مطالبه ما این است که مجازاتها بهگونهای باشد که هم مجرم متنبه شود و هم جامعه احساس امنیت بیشتری داشته باشد.
تأکید بر نقش مردم در امنیت پایدار
سردار الهی با اشاره به تاریخچه همراهی مردم کردستان در صیانت از مرزها و حفظ امنیت، گفت: این استان سرزمین همدلی شیعه و سنی است امنیت امروز کردستان مدیون خون جوانانی است که برای دفاع از سرزمین از جان گذشتند.
وی با بیان اینکه هیچ سازمانی بهتنهایی قادر به تأمین امنیت نیست، افزود: امنیت یک مولود اجتماعی است؛ پلیس، دستگاه قضائی، سپاه و نهادهای دولتی همگی نقش دارند، اما بدون حضور مردم امنیت پایدار محقق نمیشود.
فرمانده انتظامی کردستان در ادامه سخنان خود به اهمیت نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پرداخت و گفت: هیچ انسانی ذاتاً مجرم به دنیا نمیآید و کودک مانند نهالی است که باید از ابتدا تربیت شود. غفلت از تربیت دینی، معنوی و اخلاقی زمینهساز انحراف و آسیبهای اجتماعی است.
وی تأکید کرد: پدر و مادر باید مراقب باشند؛ از مسائل دینی تا حضور فرزندان در مدرسه و محله، امروز بخشی از جرایم ناشی از کمتوجهی به تربیت خانوادگی و برخی نیز محصول فشارهای اقتصادی و بیکاری است که همه دستگاهها باید برای حل آن همکاری کنند.
نقش آموزشوپرورش در شکلدهی به نسل آینده
سردار الهی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از تلاش مدیران و معلمان، گفت: مدرسه پس از خانواده مهمترین محیط تربیتی است و همه دستگاهها باید دغدغه داشته باشند که در مدرسه چه میگذرد؛ چون دانشآموزان امروز، مسئولان و شهروندان فردا هستند.
فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به اجرای طرح امنیت محلهمحور در استان گفت: پلیس باید در مسجد، محله و میان مردم باشد چراکه مطالبه هر محله متفاوت است؛ در یک محله مشکل سرقت بیشتر است و در محلهای دیگر وجود اراذل و اوباش بنابراین ما موظفیم این مشکلات را از زبان مردم بشنویم و برای حل آن اقدام کنیم.
وی اعلام کرد: فرماندهان کلانتریها و پاسگاهها موظف شدهاند هر روز در میان مردم حاضر باشند و مشکلات را بیواسطه دریافت کنند.
کار جهادی؛ تنها مسیر موفقیت دستگاههای خدمترسان
سردار الهی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر کار جهادی، گفت: با حرف زدن مشکلات حل نمیشود بلکه جهاد یعنی تمامقد ایستادن برای مردم؛ از جانگذشتگی، تلاش بیوقفه و خدمت بیمنت و مسئولان اگر خود را خادم مردم ندانند، نه خیر دنیا نصیبشان میشود و نه آخرت.
وی افزود: کار جهادی یعنی اینکه ساعت کاری مفهومی ندارد؛ باید تا جایی که توان داریم در کنار مردم باشیم.
سردار الهی با تأکید دوباره بر جایگاه مردم در امنیت گفت: امنیت اجتماعی زمانی پایدار است که مردم در کنار پلیس باشند. مردم صاحبان انقلاباند، و ما خادمان آنان و اگر مردم همراهی نکنند، بهترین برنامهها هم نتیجه نخواهد داد.
وی ادامه داد: تکلیف شرعی و قانونی ما همکاری با مردم و شنیدن مطالبات آنهاست؛ همانگونه که پیامبر (ص) بر نقش بزرگان و معتمدان جامعه در هدایت مردم تأکید داشتند.
فرمانده انتظامی کردستان با اعلام اینکه پلیس سپر بلای مردم در برابر ناامنی است، گفت: اگر در این استان با جمعیت ۱.۵ میلیونی، شهروندی دچار ظلم یا ناامنی شود، ما در پیشگاه خداوند مسئول هستیم و ما قول میدهیم شبانهروز در کنار مردم باشیم و تلفنهای ما همیشه پاسخگوی مطالبات آنهاست.
وی از شهروندان خواست همکاران انتظامی را در محلهها حمایت کنند و گفت: بدون همکاری مردم، هیچ امنیت پایداری شکل نمیگیرد.
