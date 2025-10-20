کشف ۳۷ قبضه سلاح جنگی و شکاری در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز، طی ۲۴ ساعت گذشته با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی، این طرح در نقاط از پیش شناسایی‌شده استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این عملیات که با برنامه‌ریزی دقیق و اشراف اطلاعاتی پلیس در چندین نقطه از سطح استان انجام شد، مأموران موفق شدند ۳۷ قبضه سلاح گرم شامل ۵ قبضه سلاح جنگی، ۳۲ قبضه سلاح شکاری و ۱۰۷ عدد انواع فشنگ جنگی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان تصریح کرد: در رابطه با این پرونده، ۱۶ نفر متهم که در امر نگهداری، خرید و فروش، یا قاچاق سلاح فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر شدند. همچنین در این عملیات ۲ دستگاه خودرو که توسط متهمان مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سردار الهی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس برای مقابله با تهدیدات علیه امنیت عمومی اظهار داشت: ورود و نگهداری سلاح غیرمجاز، به‌ویژه سلاح‌های جنگی، تهدیدی مستقیم برای آرامش جامعه محسوب می‌شود و پلیس با قدرت، قاطعیت و بدون اغماض با عاملان این جرایم برخورد خواهد کرد.

وی افزود: طرح‌های مقابله با سلاح و مهمات غیرمجاز به صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت و پلیس از تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود برای ریشه‌کنی این پدیده استفاده خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان کردستان با قدردانی از همکاری مردم با پلیس در اجرای این گونه طرح‌ها، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با خرید، فروش یا نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی افزود: همکاری مردم با پلیس، نقش بسزایی در ارتقا امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم خشن خواهد داشت.