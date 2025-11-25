به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لو پاک، ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به استقبال خوب مردم از برنامه‌های پاییزی شهرداری زنجان، اظهار کرد: این رویدادها نشان‌دهنده تعامل مثبت میان شهرداری و شهروندان است و ما همواره در تلاشیم تا نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم را برآورده کنیم.

وی در مورد پروژه‌های عمرانی عنوان کرد: فاز اول محور شهیدان کریمی آماده بهره‌برداری است و مراسم افتتاحیه این پروژه در تاریخ ۲۰ آذرماه، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موضوع تحقیق و تفحص در شهرداری اشاره کرد و افزود: شورا می‌تواند در موارد ابهام تحقیقاتی انجام دهد و این اقدامات در شورای ششم نیز اجرا شده و تأثیرات مثبتی برای شهرداری و شهر داشته است.

وی بر اهمیت رعایت روال قانونی در امور مالی شهرداری تأکید کرد و گفت: شهردار و مسئولین شهرداری باید بر اساس قانون عمل کنند و دغدغه اصلی ما حفظ بیت‌المال است و همه فعالیت‌ها باید در چارچوب قانونی انجام شود.

حمزه‌لوپاک همچنین در مورد هزینه‌های برنامه‌های فرهنگی و مراسم بومی، ملی و مذهبی خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها باید با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان ارزیابی شود تا از صرف منابع به شکل بهینه اطمینان حاصل کنیم.

وی به تشییع دو شهید گمنام در شهر اشاره کرد و برکات حضور بسیج در طول انقلاب اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این مراسم نماد وحدت و همبستگی مردم است و ما باید همواره به یاد شهدای عزیزمان باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تبریک هفته بسیج یادآور شد: بسیج در دوران جنگ تحمیلی، سازندگی، حضور در محلات و سایر عرصه‌ها نقش مؤثری ایفا کرده است.