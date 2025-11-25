  1. استانها
  2. زنجان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

حمزه‌لو پاک: فاز اول محور شهیدان کریمی ۲۰ آذرماه افتتاح می‌شود

زنجان- رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از آماده‌سازی فاز اول محور شهیدان کریمی خبر داد و گفت: مراسم افتتاحیه این پروژه در تاریخ ۲۰ آذرماه، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزه‌لو پاک، ظهر سه‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به استقبال خوب مردم از برنامه‌های پاییزی شهرداری زنجان، اظهار کرد: این رویدادها نشان‌دهنده تعامل مثبت میان شهرداری و شهروندان است و ما همواره در تلاشیم تا نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم را برآورده کنیم.

وی در مورد پروژه‌های عمرانی عنوان کرد: فاز اول محور شهیدان کریمی آماده بهره‌برداری است و مراسم افتتاحیه این پروژه در تاریخ ۲۰ آذرماه، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان به موضوع تحقیق و تفحص در شهرداری اشاره کرد و افزود: شورا می‌تواند در موارد ابهام تحقیقاتی انجام دهد و این اقدامات در شورای ششم نیز اجرا شده و تأثیرات مثبتی برای شهرداری و شهر داشته است.

وی بر اهمیت رعایت روال قانونی در امور مالی شهرداری تأکید کرد و گفت: شهردار و مسئولین شهرداری باید بر اساس قانون عمل کنند و دغدغه اصلی ما حفظ بیت‌المال است و همه فعالیت‌ها باید در چارچوب قانونی انجام شود.

حمزه‌لوپاک همچنین در مورد هزینه‌های برنامه‌های فرهنگی و مراسم بومی، ملی و مذهبی خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها باید با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان ارزیابی شود تا از صرف منابع به شکل بهینه اطمینان حاصل کنیم.

وی به تشییع دو شهید گمنام در شهر اشاره کرد و برکات حضور بسیج در طول انقلاب اسلامی را مورد تأکید قرار داد و گفت: این مراسم نماد وحدت و همبستگی مردم است و ما باید همواره به یاد شهدای عزیزمان باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با تبریک هفته بسیج یادآور شد: بسیج در دوران جنگ تحمیلی، سازندگی، حضور در محلات و سایر عرصه‌ها نقش مؤثری ایفا کرده است.

