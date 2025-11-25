  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

گرگان-پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور گسترده فرهنگیان، دانش‌آموزان، مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا، در محوطه اداره‌کل آموزش و پرورش گلستان تشییع وبه خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز با حضور گسترده فرهنگیان، دانش‌آموزان، مسئولان استانی و خانواده‌های معظم شهدا، در محوطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان گلستان تشییع وبه خاک سپرده شد.

در این مراسم معنوی که با قرائت زیارت عاشورا، ادای احترام یگان‌های نظامی و بدرقه باشکوه مردم همراه بود، حاضران با ابراز ارادت و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، یاد و نام این شهید خوش‌نام را گرامی داشتند.

مراسم تشییع با همراهی اقشار مختلف مردم، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و جمعی از سرداران و رزمندگان دفاع مقدس برگزار شد و پیکر مطهر شهید پس از انجام آئین‌های مذهبی، در محوطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان برای همیشه آرام گرفت.

