به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صالحی ساداتی ظهر سه‌شنبه در رویداد ملی جامعه عشایری آب و خاک در خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سالانه ۱۹ میلیون تن نهاده دامی در کشور مصرف می‌شود که جامعه عشایری کمتر از یک درصد این ظرفیت را استفاده می‌کند.

وی افزود: جامعه عشایری کشور با ظرفیت حدود دو درصد از ظرفیت کشور، بیش از ۴۶ درصد گوشت دام سبک را تأمین می‌کند.

صادقی ساداتی ادامه داد: همچنین جامعه عشایری ۳۰ درصد مواد پروتئینی کشور، ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی را تولید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کشور ۳۳ حوزه مقاومت مرزی و ۴۲۰ پایگاه مرزی داریم که عشایر اولین مرزداران این کشور هستند.

مسئول بسیج جامعه عشایری یادآور شد: استان خراسان شمالی با گسترش فرهنگ و تنوع اقوام، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در گستره جغرافیایی خود دارد.

وی افزود: در جامعه عشایری سه مؤلفه فرهنگی، تولید و امنیت وجود دارد که در مقاطع مختلف همواره مهم‌ترین چرخه بوده است.

صادقی ساداتی با هشدار نسبت به ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر تصریح کرد: این اقدام موجب افزایش مشکلات دامداران عشایر و رشد حاشیه‌نشینی در شهرها و روستاها خواهد شد.