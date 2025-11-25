  1. استانها
ساداتی: عشایر سالانه ۹ میلیون راس دام در کشور تولید می‌کنند

بجنورد- مسئول بسیج جامعه عشایری کشور گفت: سالانه ۹ میلیون راس دام توسط عشایر تولید می‌شود و این قشر تنها با دو درصد ظرفیت کشور، ۴۶ درصد گوشت سبک را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی صالحی ساداتی ظهر سه‌شنبه در رویداد ملی جامعه عشایری آب و خاک در خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سالانه ۱۹ میلیون تن نهاده دامی در کشور مصرف می‌شود که جامعه عشایری کمتر از یک درصد این ظرفیت را استفاده می‌کند.

وی افزود: جامعه عشایری کشور با ظرفیت حدود دو درصد از ظرفیت کشور، بیش از ۴۶ درصد گوشت دام سبک را تأمین می‌کند.

صادقی ساداتی ادامه داد: همچنین جامعه عشایری ۳۰ درصد مواد پروتئینی کشور، ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی را تولید می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کشور ۳۳ حوزه مقاومت مرزی و ۴۲۰ پایگاه مرزی داریم که عشایر اولین مرزداران این کشور هستند.

مسئول بسیج جامعه عشایری یادآور شد: استان خراسان شمالی با گسترش فرهنگ و تنوع اقوام، ظرفیت‌های بالقوه‌ای در گستره جغرافیایی خود دارد.

وی افزود: در جامعه عشایری سه مؤلفه فرهنگی، تولید و امنیت وجود دارد که در مقاطع مختلف همواره مهم‌ترین چرخه بوده است.

صادقی ساداتی با هشدار نسبت به ادغام یا انحلال سازمان امور عشایر تصریح کرد: این اقدام موجب افزایش مشکلات دامداران عشایر و رشد حاشیه‌نشینی در شهرها و روستاها خواهد شد.

