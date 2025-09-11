توقیف ۲ کامیون متخلف در سمنان؛ ۷۸۰۰ کیلوگرم کود قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم غروب پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اقتصادی متوجه ورود محموله قاچاق شدند، ابزار داشت: موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با انجام اقدامات اطلاعاتی دو محوله حاوی کود شیمیایی قاچاق شناسایی شدند، افزود: دو کامیون ایسوزو در محور اصلی استان متوقف شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان در ادامه بیان داشت: در بازرسی از این دو کامیون مقدار هفت تن و ۸۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی قاچاق کشف و ضبط شد.

عجم با تاکید بر اینکه اجازه فعالیت خارج از شبکه قانون داده نمی‌شود، تصریح کرد: دو متخلف در این راستا دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: ارزش محموله فوق طبق نظر کارشناسان امر حدود سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.