دشت نمدان اقلید سردترین منطقه اقلیمی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوای دشت نمدان در این شهرستان شب گذشته به منفی ۱۳ درجه سانتی‌گراد رسید و این منطقه را به سردترین نقطه استان تبدیل کرد.

بر اساس اعلام ایستگاه‌های هواشناسی، کاهش محسوس دما در شمال فارس تحت تأثیر نفوذ سامانه هوای سرد رخ داده و علاوه بر اقلید، بسیاری از مناطق مرتفع استان نیز دمای زیر صفر را تجربه کرده‌اند.

دشت نمدان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ارتفاع زیاد از سطح دریا و شرایط خاص اقلیمی، همواره در فصول سرد سال یکی از سردترین نقاط استان فارس و کشور به‌شمار می‌رود و ثبت چنین دماهایی در این منطقه بی‌سابقه نیست.