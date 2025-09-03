به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان از وقوع رگبارهای موسمی در بخشهای عمدهای از فارس خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه لغایت جمعه ۱۴ شهریورماه مناطق جنوبی، مرکزی و غربی فارس خصوصاً شهرستانهای شیراز، فیروزآباد، کوار، نورآباد ممسنی، کوه چنار، کازرون، مرودشت، خرامه، سروستان، اقلید و سپیدان شاهد بارش رگباری باران همراه با رعد و برق و وزش باد با احتمال تگرگ خواهند بود.
لغزندگی جادهها، بالا آمدن ناگهانی آب رودخانهها و مسیلها سیلابی شدن مسیلها و آب گرفتگی معابر و برخورد صاعقه از اثرات فعالیت این سامانه بارشی است.
در بخش پایانی این اطلاع توضیح داده شده است که بارشهای رگباری تابستانه در همه مناطق یک استان یا یک شهرستان به صورت یکنواخت اتفاق نمیافتد، بلکه به صورت نقطهای و پراکنده است.
