  1. استانها
  2. فارس
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

هشدار زرد هواشناسی؛ بارش های موسمی فارس را فرا می‌گیرد

هشدار زرد هواشناسی؛ بارش های موسمی فارس را فرا می‌گیرد

شیراز- اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان از وقوع رگبارهای موسمی از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه لغایت جمعه ۱۴ شهریورماه در بخش‌های عمده‌ای از فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس با صدور هشدار زرد هواشناسی برای استان از وقوع رگبارهای موسمی در بخش‌های عمده‌ای از فارس خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: از روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه لغایت جمعه ۱۴ شهریورماه مناطق جنوبی، مرکزی و غربی فارس خصوصاً شهرستان‌های شیراز، فیروزآباد، کوار، نورآباد ممسنی، کوه چنار، کازرون، مرودشت، خرامه، سروستان، اقلید و سپیدان شاهد بارش رگباری باران همراه با رعد و برق و وزش باد با احتمال تگرگ خواهند بود.

لغزندگی جاده‌ها، بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها سیلابی شدن مسیل‌ها و آب گرفتگی معابر و برخورد صاعقه از اثرات فعالیت این سامانه بارشی است.

در بخش پایانی این اطلاع توضیح داده شده است که بارش‌های رگباری تابستانه در همه مناطق یک استان یا یک شهرستان به صورت یکنواخت اتفاق نمی‌افتد، بلکه به صورت نقطه‌ای و پراکنده است.

کد خبر 6578521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها