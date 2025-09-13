به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی فارس در اطلاعیه اعلام کرد: شهرهای خنج و قیروکارزین با ۴۲ درجه دما، گرم‌ترین شهر استان طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بعد از این شهرها، شهرهای لار و فراشبند و زرین دشت با ۴۰ درجه و شهر نورآباد ممسنی و کازرون با ۳۹ درجه در رتبه‌های بعدی گرم‌ترین شهرهای فارس قرار دارند.

همچنین شهر شیراز در گرم‌ترین ساعت خود به دمای ۳۶ درجه و در سردترین زمان به ۱۷ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی فارس اکثر نقاط استان آسمانی صاف همراه با افزایش تدریجی ابر و گاهی وزش باد روبرو خواهند بود.