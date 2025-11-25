به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان مرکزی در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب و نگهداری دوربینهای جادهای در سراسر کشور آغاز شد.
وی افزود: استان مرکزی نخستین استان میزبان این طرح خواهد بود.
سردار رادان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر افزایش نظارت، نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: نظارت و مدیریت جرایم و آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی در استان مرکزی بهطور چشمگیری اجرایی شده است.
فرمانده کل نیروی انتظامی کشور تاکید کرد: در استان مرکزی، میزان کشف جرایم سایبری به ۹۵ درصد رسیده است که رکوردی کمنظیر در کشور محسوب میشود.
وی افزود: پلیس فتا تاکنون از برداشت غیرقانونی ۲۸۵ میلیارد تومان از وجوه مردم جلوگیری کرده و بهزودی مرکز فوریتهای سایبری در استان مرکزی راهاندازی خواهد شد.
سردار رادان گفت: با وجود جایگاه سوم استان مرکزی در تردد جادهای، کاهش تصادفات و تلفات در این استان قابل توجه بوده و این روند تا پایان سال تقویت خواهد شد.
وی تصریح کرد: با حمایت مسئولان استانی و مشارکت مردم، انتظار میرود استان مرکزی به عنوان الگوی موفق در حوزه امنیت و نظم اجتماعی در کشور معرفی شود.
نظر شما