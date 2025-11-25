  1. استانها
  2. مرکزی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۳

رادان: شاخص‌های انتظامی مرکزی فراتر از میانگین کشوری است

رادان: شاخص‌های انتظامی مرکزی فراتر از میانگین کشوری است

اراک- فرمانده کل نیروی انتظامی کشور با اشاره به عملکرد مطلوب نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: برخی شاخص‌های امنیتی این استان از متوسط کشوری بهتر ارزیابی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان مرکزی در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب و نگهداری دوربین‌های جاده‌ای در سراسر کشور آغاز شد.

وی افزود: استان مرکزی نخستین استان میزبان این طرح خواهد بود.

سردار رادان تصریح کرد: این اقدام علاوه بر افزایش نظارت، نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: نظارت و مدیریت جرایم و آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی در استان مرکزی به‌طور چشمگیری اجرایی شده است.

فرمانده کل نیروی انتظامی کشور تاکید کرد: در استان مرکزی، میزان کشف جرایم سایبری به ۹۵ درصد رسیده است که رکوردی کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: پلیس فتا تاکنون از برداشت غیرقانونی ۲۸۵ میلیارد تومان از وجوه مردم جلوگیری کرده و به‌زودی مرکز فوریت‌های سایبری در استان مرکزی راه‌اندازی خواهد شد.

سردار رادان گفت: با وجود جایگاه سوم استان مرکزی در تردد جاده‌ای، کاهش تصادفات و تلفات در این استان قابل توجه بوده و این روند تا پایان سال تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با حمایت مسئولان استانی و مشارکت مردم، انتظار می‌رود استان مرکزی به عنوان الگوی موفق در حوزه امنیت و نظم اجتماعی در کشور معرفی شود.

کد خبر 6667909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها