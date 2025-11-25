به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان مرکزی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به برنامه تأمین مسکن کارکنان ناجا، اجرای طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد ویژه نیروهای انتظامی در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: برای استان مرکزی نیز یکهزار واحد مسکونی در این طرح پیش‌بینی شده است.



سردار رادان تصریح کرد: رئیس‌جمهور با صدور مجوزی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات هوشمند را مورد تأیید قرار داده است.



وی ادامه داد: استفاده از این ظرفیت روند تجهیز بزرگراه‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت را تسریع خواهد کرد و محورهایی مانند بزرگراه کربلا در اولویت نصب این سامانه‌ها قرار دارند.



فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تعدادی از کارکنان نیروی انتظامی به‌دلیل هزینه‌های بالای اجاره مسکن در تهران، ناگزیر به انتخاب محل سکونت در شهرهای پیرامونی از جمله رباط کریم و اسلامشهر شده‌اند.



وی افزود: اجرای پروژه ساخت یک‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی طی ۱۹۰ روز نشان داد که دستیابی به رکوردهای کم‌سابقه در این حوزه امکان‌پذیر است.



سردار رادان گفت: این واحدها به سامانه تصفیه آب با قابلیت بازیافت ۷۰ درصد پساب، تجهیزات مدیریت هوشمند و پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند که موجب ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی می‌شود.



وی با اشاره به وضعیت امنیتی و ترافیکی استان مرکزی، تصریح کرد: در اراک روند کاهش جرایم و افزایش کشفیات محسوس بوده و آمار تصادفات درون‌شهری نیز در مقایسه با محورهای برون‌شهری وضعیت مطلوب‌تری دارد.



سردار رادان با گرامیداشت نقش مردم در مقابله با تهدیدهای اخیر و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ملت ایران با اتکا به رهبری و همراهی نیروهای مسلح نشان داده‌اند که در دفاع از میهن اسلامی تردیدی به خود راه نمی‌دهند.