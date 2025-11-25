  1. استانها
  2. مرکزی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

رادان: تجهیز بزرگراه‌های کشور به دوربین‌های کنترل سرعت در اولویت است

رادان: تجهیز بزرگراه‌های کشور به دوربین‌های کنترل سرعت در اولویت است

اراک- فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی جاده‌ای گفت: نصب و به‌ روزرسانی دوربین‌های کنترل سرعت در محورهای پرتردد، نخستین اولویت پلیس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان مرکزی و دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار کرد: با توجه به برنامه تأمین مسکن کارکنان ناجا، اجرای طرح ساخت ۱۰۰ هزار واحد ویژه نیروهای انتظامی در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برای استان مرکزی نیز یکهزار واحد مسکونی در این طرح پیش‌بینی شده است.

سردار رادان تصریح کرد: رئیس‌جمهور با صدور مجوزی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات هوشمند را مورد تأیید قرار داده است.

وی ادامه داد: استفاده از این ظرفیت روند تجهیز بزرگراه‌ها به دوربین‌های کنترل سرعت را تسریع خواهد کرد و محورهایی مانند بزرگراه کربلا در اولویت نصب این سامانه‌ها قرار دارند.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تعدادی از کارکنان نیروی انتظامی به‌دلیل هزینه‌های بالای اجاره مسکن در تهران، ناگزیر به انتخاب محل سکونت در شهرهای پیرامونی از جمله رباط کریم و اسلامشهر شده‌اند.

وی افزود: اجرای پروژه ساخت یک‌هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی طی ۱۹۰ روز نشان داد که دستیابی به رکوردهای کم‌سابقه در این حوزه امکان‌پذیر است.

سردار رادان گفت: این واحدها به سامانه تصفیه آب با قابلیت بازیافت ۷۰ درصد پساب، تجهیزات مدیریت هوشمند و پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند که موجب ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت امنیتی و ترافیکی استان مرکزی، تصریح کرد: در اراک روند کاهش جرایم و افزایش کشفیات محسوس بوده و آمار تصادفات درون‌شهری نیز در مقایسه با محورهای برون‌شهری وضعیت مطلوب‌تری دارد.

سردار رادان با گرامیداشت نقش مردم در مقابله با تهدیدهای اخیر و ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ملت ایران با اتکا به رهبری و همراهی نیروهای مسلح نشان داده‌اند که در دفاع از میهن اسلامی تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

کد خبر 6667859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      1 3
      پاسخ
      سردار در رابطه با مخدوش کردن پلاک‌ها بیشتر سخگیری کنید جعل در اسناد دولتی جرمش فقط جریمه نباید باشه
    • عید IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      فقط همین کم داریم که اضافه شد سفره ها کوچک شده
    • یاحسین IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      اسمش بزرگراه هستش آخه ۱۱۰هم سرعته برای بزرگ راه آدم یه ماشین خوب میخره که توسفرلذت ببره حدااکثرباید۱۴۰تاباشه .شماهابرای جریمه کردن میخواهیدبزاریدنه کنترل سرعت
    • ناشناس IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      1 0
      پاسخ
      خوب کاسبی برای خودتون راه انداختین مبارکه
    • رسول.سیره IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 2
      پاسخ
      درود برتمام دست اندر کااران وبالآخص سردار رادآن
    • سعید‌آریایی IR ۱۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      با‌توجه‌به‌گرانی‌قطعات‌امروزه‌مردم‌با‌سرعت‌ نمی‌روند.اما‌جهت‌جلوگیری‌از‌سرعت‌بالا‌و جلوگیری‌ازمرگ‌ومیر‌اطلاع‌رسانی‌شود‌که‌ دوربین‌های‌کارگزاری‌شده‌غیرقابل‌دید‌واستتار‌شده‌هستند. ومورد‌دوم‌خیلی‌اهنیت‌دارد اگر‌راننده‌ای‌تخلف‌کند‌به‌فرض‌برای‌۳بارهشدار‌و جریمه‌وبرای‌باراول‌گواهینامه‌تا۶ماه‌باطل‌برای‌بار دوم‌تا‌۱۸ماه‌باطل‌وبرای‌بارسوم‌کلا‌گواهینامه‌ برای همیشه‌باطل‌می‌شود.آیا‌گواهینامه‌باطل‌شود‌ بهترهست‌یا‌جان‌انسانها‌ازدست‌رود وموضوع‌آخر‌جان‌هرکسی‌که‌دوست‌دارید‌این دست‌اندازها‌مسب‌تصادف‌وخرابی‌ماشین‌می‌شود‌

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها