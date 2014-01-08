70 درصد جرايم فضاي مجازی در کشور كشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان شامگاه سه شنبه در حاشیه همايش روساي كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان مركزي در جمع خبرنگاران افزود: اين در حالي است كه كشورهاي ديگر كه صاحب اين پديده هستند نزديك به 20 درصد در اين حوزه موفق بوده اند.

وی اعتماد به جوانان و مهندسان ايراني و نوع عملكرد مردم فهيم ايران را دو مولفه توفيقات پليس در اين عرصه خواند و گفت: نياز به آموزش بيشتر شهروندان براي استفاده از اين فضا از دیگر مباحث است.

سردار رادان ادامه داد: موضوع ديگر بحث ساماندهي در امر آموزش است كه بايد خدمات مكان هايي كه نسبت به ارائه خدمات فعاليت دارند تعريف شده و براي مردم مشخص باشد تا افراد بتوانند از اين بستر به صورت مناسب استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خوش خلقي، نقدپذيري و آينده نگري را از مهمترين ويژگي هاي پليس موفق عنوان كرد و گفت: نيروي انتظامي در تلاش است كه با عينيت بخشيدن به اصل مردم داري در سايه قانونمداري اصلي ترين رسالت خود كه رضايتمندي عموم جامعه است را تحقق بخشد.

مديران و مسئولان انتظامي مجاهدان في سبيل الله

جانشين فرماندهي ناجا، مديران و مسئولان انتظامي را مجاهدان في سبيل الله عنوان كرد و گفت: با بصيرت و پيروي محض از ولايت فقيه تمام تهديدات دشمنان داخلي و خارجي را دور كرده و به اهداف مقدس خدمت رساني خواهيم رسيد.

وي با بیان اینکه مردم پليسي را دوست دارند كه در كنار اخلاق خوش در اجراي عمليات ها چابك و سريع اقدام نمايد، اضافه كرد: مديريت بحران يكي از عواملي است كه باعث ارتقاء سطح دانش و تجارب پليسي و در نهايت آينده نگري پليس موفق در اجراي ماموريت هاي مختلف خواهد شد.

اين مقام ارشد نيروي انتظامي كشور انتقال تجربه را نيز از موفقيت هاي پليس در اجراي وظايف والاي خود عنوان كرد و گفت: تجارب نيز از ارزنده ترين دستاورد هاي نيروي انتظامي در برخورد با ماموريت هاي گوناگون خواهد بود.

تلفات راهنمايي و رانندگي باید به 18 هزار کشته کاهش یابد

جانشين نيروي انتظامي با اشاره به چشم انداز پليس در كاهش تصادفات اضافه كرد: امسال بنا داريم با همكاري استان ها نهايت 18 هزار كشته براي تلفات راهنمايي و رانندگي را شاهد باشيم هر چند كه اين مقدار نيز در شان مردم نبوده وخوب نيست.

وي ادامه داد: با هدف گذاري و رعايت قوانين و همكاري مردم با پليس مي توان به اين موضوع نيز رسيد كه اگر در سال قبل همكاري ومساعدت مردم نبود بالغ بر 48 هزار كشته در تصادفات را شاهد بوديم.

سردار رادان امنيت اجتماعي را ديگر اولويت مهم در ماموريت هاي پليس دانست و با اشاره به عملكرد پليس استان در اين خصوص افزود: استان مركزي يكي از استان هاي موفق در بحث امنيت اجتماعي در كل كشور است.

مهمترين برنامه پيش روي ناجا طرح مكنا است

جانشين فرمانده نيروي انتظامي در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاران مهمترين برنامه پيش روي ناجا را طرح مكنا برشمرد و گفت: طرح مكنا كه مديريت كيفيت نيروي انتظامي است اولويتي كه چهار فرايند خوشايندسازي محيط براي مردم و كاركنان، فرايند ماموريت ها، تصميم گيري در اجراي ماموريت و بهينه سازي كار را تحت پوشش قرار مي دهد.

وي ادامه داد: امسال با هدف گذاري صورت گرفته بالغ بر 1000 كلانتري و پاسگاه تحت پوشش طرح مكنا قرار گرفت كه در سال آينده سعي بر آن است كه از اين مقدار عدد نيز گذر كرده و ظرف 3 سال آينده طرح مكنا را به پايان برسانيم.

اين مسئول در ادامه، بحث تصادفات و كنترل در مرز ها را از ديگر اولويت هاي نيروي انتظامي خواند و خواستار عنايت بيشتر دولت و مجلس در اين راستا شد.

1000 كلانتري و پاسگاه تحت پوشش طرح مكنا قرار گرفت

جانشين فرماندهي انتظامي استان مركزي در پاسخ به خبرنگار ديگري در خصوص دوري ساختمان پليس راهنمايي و رانندگي استان از مركز شهر اظهار داشت: پليس هميشه سعي بر آن دارد كه خدمات خود را در نزديك ترين محلي كه شهروندان حضور دارند ارائه دهد و بدين منظور نيز دفاتر پليس + 10 افتتاح گرديد كه توانست بخشي از ماموريت هاي ناجا را انجام داده و نياز به مراجعه مردم براي دريافت خدمات از مراكز پليس را كاهش دهد كه در بحث خدمات راهنمايي و رانندگي دفاتر پليس + 10 به خوبي مي تواند پاسخگوي درخواست هاي مردم باشد.

وي ادامه داد: در بحث ساماندهي اماكن ناجا نيز در برخي موارد مكان هايي براي خدمت رساني مردم در نظر گرفته شد كه در مالكيت ناجا بوده و نوع مكان، خدمات مناسب و آثار مثبت باعث اين تصميم گيري ها شده است.

احمدرضا رادان با بررسي هاي صورت گرفته در مجموعه انتظامي استان، افزايش تلفات ناشي ازحوادث رانندگي كه استان با آن مواجه بود با برنامه ريزي و اقدامات صورت گرفته جبران شده و استان مركزي جزء استان هايي قرار گرفت كه داراي كاهش تلفات ناشي از تصادفات مي باشند.

جانشين فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به كاهش تلفات رانندگي در استان مركزي و رفع مشكلات گذشته در اين استان عنوان كرد: انتظار داريم تا پايان سال اين آمار تا حد چشمگيري كاهش پيدا كند.