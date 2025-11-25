  1. استانها
  2. قم
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

حسینی بوشهری: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی راهگشای حل مسائل اجتماعی است

حسینی بوشهری: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی راهگشای حل مسائل اجتماعی است

قم- آیت‌الله حسینی بوشهری با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات اقشار نیازمند گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های کشور می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل وآسیب ها داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری امروز در دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور اظهار کرد: اگر مسئولان از این ظرفیت‌ها به شکل مناسب بهره‌برداری کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی جامعه قابل رفع خواهد بود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های سازمان بسیج سازندگی افزود: شناسایی صحیح مشکلات گروه‌های نیازمند و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در حل مسائل اجتماعی دارد و می‌تواند فرایند خدمت‌رسانی را تسهیل کند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به خدمات سپاه پاسداران در حوزه‌های گوناگون ادامه داد: سپاه شجره طیبه‌ای است که به ابتکار امام خمینی (ره) شکل گرفت و امروز منشأ خیر و برکت در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی، عمرانی و خدمت‌رسانی به محرومان است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، مساجد را پایگاهی مناسب برای اجرای برنامه‌های فرهنگی دانست و بر ضرورت ترغیب نسل جوان به حضور در مساجد تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم ما جذب جوانانی است که دشمن تلاش می‌کند آنان را از این فضاها دور سازد.

کد خبر 6667910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها