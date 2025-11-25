به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری امروز در دیدار رئیس سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای فراوان کشور اظهار کرد: اگر مسئولان از این ظرفیتها به شکل مناسب بهرهبرداری کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی جامعه قابل رفع خواهد بود.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت فعالیتهای سازمان بسیج سازندگی افزود: شناسایی صحیح مشکلات گروههای نیازمند و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی نقش مهمی در حل مسائل اجتماعی دارد و میتواند فرایند خدمترسانی را تسهیل کند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به خدمات سپاه پاسداران در حوزههای گوناگون ادامه داد: سپاه شجره طیبهای است که به ابتکار امام خمینی (ره) شکل گرفت و امروز منشأ خیر و برکت در عرصههای دفاعی، فرهنگی، عمرانی و خدمترسانی به محرومان است.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، مساجد را پایگاهی مناسب برای اجرای برنامههای فرهنگی دانست و بر ضرورت ترغیب نسل جوان به حضور در مساجد تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم ما جذب جوانانی است که دشمن تلاش میکند آنان را از این فضاها دور سازد.
