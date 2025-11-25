میز خدمت جهادی به مناسبت هفته بسیج در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجمین روز از هفته بسیج ظهر سه شنبه رزمایش جهادگران فاطمی در راستای خدمت بی منت به مردم با حضور استاندار گیلان و ۴۶ مدیر دستگاه اجرایی در مصلای رشت برگزار شد.

بسیج پل ارتباطی میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی

«سرهنگ عباس حسینی» جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه میز خدمت جهادی فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغه‌های واقعی مردم است، اظهار کرد: بسیج با تکیه بر ظرفیت اقشار و متخصصین خود تلاش می‌کند تا پل ارتباطی میان جامعه و مدیران اجرایی باشد و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به شکل کارشناسی و عملیاتی پیگیری شود.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان در امور اقشار و متخصصین بسیج، افزود: حضور دستگاه‌های خدمات رسان در کنار بسیج نشان می‌دهد که خدمت‌رسانی به مردم یک وظیفه مشترک است.

وی گفت: با هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی و ظرفیت‌های مردمی بسیج، می‌توان بسیاری از مسائل را در کوتاه‌ترین زمان برطرف کرد و رضایت عمومی را افزایش داد.

سرهنگ حسینی تصریح کرد: برپایی چنین میز خدمت جهادی در مناسبت‌های مختلف سال به منظور ارتباط سریع و بی واسطه مردم با مدیران دستگاه‌ها در دستور کار است.

میز خدمت جهادی، حلقه واسط مردم با مدیران

«سرهنگ رضا رنجبر» مسئول بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان نیز هدف از برگزاری میز خدمت جهادی را ارتباط بی واسطه مردم با مدیران دستگاه‌ها بیان کرد و گفت: وقتی مسئولان پای حرف مردم می‌نشینند، مشکلات سریع‌تر شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام می‌شود

مسئول بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان، حضور استاندار و مدیران اجرایی در این برنامه نشان می‌دهد که اراده جدی برای رسیدگی به خواسته‌های مردم وجود دارد.

وی با بیان اینکه این رزمایش جهادگران فاطمی به مناسبت هفته بسیج برنامه ریزی شده است گفت: در این میز خدمت جهادی استاندار به اتفاق ۴۶ مدیر دستگاه اجرایی در مصلی رشت تلاش با ارتباط مستقیم در تلاش هستند تا مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود