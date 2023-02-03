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۱۴ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۴۶

همزمان با سراسر کشور؛

رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۲» در گیلان آغاز شد

رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۲» در گیلان آغاز شد

رشت- رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان از آغاز رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۲» خبر داد و گفت: در این رزمایش ۳۰۰ گروه جهادی در اماکن مذهبی و مساجد به مردم خدمات ارائه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی نباتی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه رزمایش سراسری «جهادگران فاطمی ۲» به همت بسیج حقوقدانان کشور و با محوریت گیلان با برپایی میز خدمت در مصلای امام خمینی رشت آغاز شد، افزود: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و قضائی استان برای برپایی هرچه بهتر این رزمایش تعامل و هم افزایی داشته باشند.

رئیس سازمان بسیج حقوقدانان گیلان ادامه داد: این رزمایش با هدف ارائه مشاوره حقوقی به مردم، آزادی زندانیان، توزیع بسته‌های معیشتی و با رویکرد توجه ویژه به منویات رهبر معظم انقلاب در تحقق جهاد تبیین، برگزار شده است.

وی اضافه کرد: در این رزمایش ۳۰۰ گروه جهادی متشکل از حقوقدانان گیلان در اماکن مذهبی و مساجد به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

وی تصریح کرد: رزمایش جهادگران فاطمی ۲ جمعه هفته آینده ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ با برپایی میز خدمت در کرمانشاه به پایان خواهد رسید.

کد مطلب 5699942

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