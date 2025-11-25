  1. استانها
  2. سمنان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

اجرای پویش «کویر سبز» در یک هزار هکتار از مراتع استان سمنان

اجرای پویش «کویر سبز» در یک هزار هکتار از مراتع استان سمنان

شاهرود- رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از اجرای طرح پویش «کویر سبز» در یک هزار هکتار از مراتع استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسام الدین خالصی ظهر سه شنبه در جمع بهره برداران مرتع شاهرود با بیان اینکه طرح پویش کویر سبز در هزار هکتار مراتع استان خبر داد و ابراز داشت: این پویش با هدف پیشگیری از فرسایش خاک در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح در قالب پروژه‌های بیولوژیک و بیومکانیک انجام می‌شود، افزود: رویکرد این طرح‌ها حفظ مراتع و افزایش پوشش گیاهی است.

رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه با افزایش و بهبود بارش‌ها افزایش سطح این طرح‌ها در دستور کار خواهد بود، ابراز داشت: این پویش‌ها در راستای بهبود حفاظت خاک اجرایی می‌شود.

خالصی با بیان اینکه در انجام این طرح‌ها حفظ، اصلاح و توسعه و بهره برداری اصولی مرتع مد نظر است، تصریح کرد: این اقدام گامی ارزشمند در راستای حفظ گونه‌های مرتعی است.

وی افزود: کپه کاری، بذر پاشی، کنتور فارو، تبدیل دیم زارها کم بازده، هلالی‌های آبگیر از جمله اقداماتی که در این طرح پویش کویر سبز پیگیری می‌شود.

کد خبر 6667922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها