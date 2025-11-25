نخست:سرانه ورزشی استان اردبیل در وضعیت نامناسبی قرار دارد

عوض نخست در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اردبیل با دارا بودن ۰/۵۴ مترمربع، پایین‌ترین سرانه فضای ورزشی را دارد؛ شهرستان اردبیل نیز با ۰/۲۷ مترمربع سرانه ورزشی، احتمالاً ضعیف‌ترین رتبه را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی افزود: برای تکمیل بیش از ۴۰ طرح ناتمام که سال‌هاست راکد مانده‌اند، می‌کوشیم با جذب بودجه، کلیه پروژه‌های نیمه‌تمام را تا پایان سال ۱۴۰۶ به سرانجام برسانیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: متأسفانه هیأت‌های ورزشی ما سال‌هاست که به صورت غیرحرفه‌ای اداره می‌شوند و به افرادی نیاز داریم که به صورت تمام‌وقت در اختیار هیأت‌های ورزشی استان قرار گیرند و بتوانند با طراحی مناسب و جذب منابع مالی، برای ورزش استان مفید و اثرگذار باشند.

نخست ادامه داد: هدف اصلی ما، توسعه ورزش روستایی و همگانی است که خوشبختانه استان اردبیل در این زمینه نمونه است و در زمره سه یا چهار استان برتر کشور قرار دارد و تلاش می‌کنیم جایگاه آن را حتی بالاتر ببریم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل تخصیص یافته که خوشبختانه این مبلغ به طور کامل محقق شده و ۷۰ میلیارد از آن به ورزشگاه تختی اختصاص داده شده است.

وی یادآور شد: استان اردبیل کماکان تنها استانی است که فاقد خانه جوان است و این مسئله، فعالیت‌های جوانان را با مشکل اساسی روبرو کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در پایان بیان کرد: به علت عدم وجود فضای ملکی، بیش از دو سال است که مجبور به اجاره‌نشینی هستیم و بودجه مجموعه صرف پرداخت هزینه اجاره می‌شود؛ مبلغی که در صورت داشتن خانه جوان اختصاصی، می‌توانست در مسیر طرح‌های حمایتی و توسع‌ای حوزه جوانان سرمایه‌گذاری شود.