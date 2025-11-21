جعفرزاده: سفر وزیر ورزش و جوانان بدون بهره مندی شهرستان های محروم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان اصلاندوز با ارائه تحلیلی از انتخابات اخیر عراق به تشریح نتایج، آثار و احتمالات تشکیل دولت آینده در این کشور پرداخت و اظهار کرد: در این انتخابات علیرغم رقابت شدید جریانهای شیعی، تحرک بیسابقه اهل سنت و کردها، تحریم کامل انتخابات توسط جریان صدر، و تلاش بازیگران منطقهای و بینالمللی برای تأثیرگذاری، محمد شیاع السودانی طی دوره مسئولیت خود با تثبیت نرخ ارز، پروژههای عمرانی متعدد، خدمات اجتماعی و مهار نسبی بحرانها، با شعار آبادانی و توسعه، حمایت اجتماعی قابلتوجهی کسب کرد.
وی گفت: با تحریم کامل انتخابات توسط جریان صدر، انتظار میرفت عدم حضور صدریها مشارکت مناطق شیعی را کاهش دهد، اما برعکس موجب افزایش مشارکت شد.
وی ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س) به تشریح تربیت راهبردی در پرتو معرفت حضرت زهرا (س) پرداخت و خاطر نشان کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) از برجستهترین شخصیتهای تاریخ اسلام است که حضرات معصومین (ع) بر معرفی ابعاد شخصیت نورانی ایشان تأکید داشتهاند. به نظر میرسد یکی از راز و رمزهای این اهتمام مقدس بر شناخته شدن حضرت صدیقه طاهره (س)، عمق اثرگذاری معرفت آن حضرت در انسانسازی و جامعهپردازی است که میتوان این اثرگذاری عمیق را «تربیت راهبردی» نامید. این نظام تربیتی، محور تحولات تاریخی از گذشته تا آینده بوده و خواهد بود.
حجتالاسلام جعفرزاده ادامه داد: یکی از ویژگیهای بارز سیره معصومین (ع)، تأکید فراوان ایشان بر معرفی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) است. در حالی که درباره سایر شخصیتهای برجسته اسلامی نیز روایات فراوانی وجود دارد، اما سهم روایاتی که به معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت صدیقه طاهره اختصاص یافته، به گونهای چشمگیر به نظر میرسد. این امر نشان میدهد که ائمه اطهار (ع) به طور خاص در صدد تبیین جایگاه والای این بانوی بزرگوار بودهاند. پرسش اساسی این است که چرا حضرات معصومین (ع) این همه بر معرفی حضرت زهرا (س) به جامعه بشری تأکید داشتند؟ آیا تنها به خاطر جایگاه خانوادگی ایشان بهعنوان دختر پیامبر اکرم (ص) بوده است، یا ابعاد عمیقتر و راهبردیتری در این امر نهفته است؟
خطیب جمعه اصلاندوز گفت: در ادبیات قرآن کریم، بدترین بلا و نکبت ممکن برای انسان، «خسران» است. نجات متقین به برکت ذکر است. اگر میخواهیم از خسران نجات پیدا کنید، به ذکر پناه ببرید. الله اکبر: ناظر به توحیدیترین تعبیر قرآن و عبارت نورانی «لَیسَ کَمِثْلِهِ شَیءٌ» است که یکی از محکمترین نصوص قرآنی در باب تنزیه مطلق خداوند است.
امام جمعه اصلاندوز اضافه کرد: شیطان، انسان را محاصره میکند و سعی دارد به هر وسیلهای که ممکن است برای گمراهی او میکوشد. آن چیزی که انسان را در تله شیطان میاندازد، ناشکری است. تسبیحگوی حقیقی، کسی است که باور کرده خداوند متعال در ذات و صفات و افعال، هیچگونه کاستیای ندارد و عظمت این معنا را درک نموده است. بنابراین، کسی که حتی در دل، بر مقدرات الهی اعتراض دارد، نمیتواند در گفتن ذکر تسبیح، صادق باشد.
وی گفت: راز اینکه نماز، مملو از تسبیح است و اینکه تسبیح، جوهر و روح نماز و نیز نمازِ همه موجودات است این است که معرفت سبحانیت، دو مؤلفه حیاتی و اساسی را در انسان بارور میکند: یکی محبة الله؛ و دیگری یقین به نظام احسن که یکی از ثمرات و نتایج محبة الله است.
حجتالاسلام جعفرزاده ضمن گرامی داشت روز قهرمان ملی خاطر نشان کرد: قهرمانهای ورزشی عزیز منطقه ما که تعدادشان کم هم نیست نهتنها در میدان ورزش، بلکه در میدان اراده، ایمان و غیرت ایرانی پیروز شده است. این عزیزان در شرایطی به افتخارات بزرگ رسیدهاند که بسیاری از مسیرها بسته یا حداقل ناهموار بود؛ امکانات اندک، بیمهری مسئولان، و بیتوجهی به استعدادهای ناب شهرستان اصلاندوز نتوانستند سد راه آنها شوند. در خصوص توجه به استعدادهای ورزشی و قهرمانی اصلاندوز به مسئولان مربوط تاکید میکنم که این جوانانِ سختکوش سزاوار زیرساخت، حمایت و توجه واقعی هستند، نه فقط تقدیر زبانی. ورزش تنها رقابت جسمها نیست؛ میدان تربیت روحهاست، عرصه ساختن هویت ملی است بنابراین مطالبه ما توجه و دریافتن استعدادهای ورزشی جوانان اصلاندوز است که گاهی مورد غفلت مسئولان و متولیان قرار میگیرد.
امام جمعه اصلاندوز در پایان گفت: وزیر ورزش هم تشریف آوردند نوع حضور و شیوه سفر وزرای محترم را در تراز جمهوری اسلامی ارزیابی نمیکنیم.چطور سفری است که شهرستانهای محروم هیچ گونه بهرهای از این سفر ندارند.
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