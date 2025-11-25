نهادهای دولتی به نقش بخش خصوصی احترام بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ هفتمین نمایشگاه تخصصی بینالمللی هورکا در محل نمایشگاه شهر آفتاب در حال برگزاری است.
حسن فهمیده، رئیس اتحادیه رستورانداران و چلوکباب تهران در این نمایشگاه گفت: اجرای هر برنامهای در حوزه غذا بدون مشورت با تشکلهای فعال این حوزه مورد تأیید فعالان این صنف نیست.
وی با گلایه از حضور معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی در حوزه صنعت غذا عنوان کرد: برنامهای که اتحادیه تأیید نکند هیچ یک از اعضا و فعالان این صنف در آن شرکت نمیکنند.
این مسئول صنفی با اشاره به شعار دولتها مبنی بر کوچکسازی دولت، تصریح کرد: امید سازمانها و نهادهای دولتی به این موضوع توجه داشته باشند و به نقش تشکلها در هر حوزه احترام بگذارند. این صنف با ۳۵۰۰ فعال خود یک واحد گردشگری محسوب میشود.
فهمیده اظهار کرد: پیشنهاد ما به معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی این است که ما را در چرایی دخالت این نهاد دولتی قانع کند. اتحادیه دارای اهداف و آموزشهای مشخص و وظایف معاونت گردشگری هم مشخص شده است.
ما مجری قانون هستیم
در ادامه سید مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی عنوان کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی رستورانهای ملل به معاونت توسعه گردشگری داخلی واگذار شده و ما مجری قانون هستیم.
وی افزود: برنامههای تدوین شده پیگیری و در حال اتمام است و به زودی مسئولیت به بخش خصوصی واگذار میشود.
