به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه‌شنبه، محمدباقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان کرمانشاه و دیدار با مدیر این خبرگزاری، با تجلیل از عملکرد این رسانه، بر نقش اثرگذار آن در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت جبهه فرهنگی کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: خبرگزاری مهر در استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر نمونه‌ای کم‌نظیر از تعهد حرفه‌ای، امانت‌داری در انتشار خبر و سرعت در اطلاع‌رسانی دقیق را به نمایش گذاشته و توانسته با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جایگاه مؤثر خود را در عرصه رسانه‌ای کشور تثبیت کند.

عباسی با اشاره به سابقه درخشان خبرنگاران این خبرگزاری در پوشش رویدادهای حساس عنوان کرد: درایت مدیریتی و همدلی تیم تحریریه مهر موجب شده این مجموعه رسانه‌ای هم در میدان دفاع از ارزش‌های انقلاب و هم در حوزه حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خوش بدرخشد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه افزود: استمرار عملکرد متعهدانه خبرنگاران این مجموعه، یادآور همان روحیه جهادی دوران دفاع مقدس است که امروز نیز در سنگر اطلاع‌رسانی ادامه دارد. وی استمرار این مسیر مبتنی بر اخلاق، انقلابی‌گری و به‌موقع بودن در خبر را از عوامل موفقیت آن دانست.

در خاتمه، عباسی ضمن ابراز خرسندی از دیدار با مجموعه خبرگزاری مهر، از تلاش مدیر و خبرنگاران استان تقدیر کرد و گفت: فعالیت مهر در کرمانشاه نه‌تنها رسانه‌ای، بلکه فرهنگی و ماندگار در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.