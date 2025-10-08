تجلیل از خبرنگاران خبرگزاری مهر در آیین گرامیداشت «صدای حقیقت»کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت «صدای حقیقت» و تجلیل از اصحاب رسانه استان کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان، فعالان رسانهای، خبرنگاران و عکاسان خبری در سالن اجتماعات سازمان بسیج رسانه برگزار شد.
در این مراسم، ضمن یادآوری نقش تأثیرگذار رسانهها در روایت دقیق و صادقانه واقعیتها، از خبرنگاران میدانی که در جریان جنگ ۱۲ روزه در استان کرمانشاه با حضور در خط مقدم اطلاعرسانی نقشآفرینی کردند، تجلیل به عمل آمد.
در بخش ویژه این مراسم، از امیر مهتران مدیر خبرگزاری مهر کرمانشاه، ایمان مهتران خبرنگار و یحیی بیابادی عکاس خبرگزاری مهر به پاس حضور میدانی، روایتگری مسئولانه و تلاش مستمر در پوشش دقیق تحولات میدانی، تقدیر شد.
گفتنی است این آیین با هدف پاسداشت تلاشهای بیوقفه اصحاب رسانه در دفاع از حقیقت و روشنگری افکار عمومی و نیز تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان فعالان رسانهای برگزار شد.
