عباسی: رسانه سنگر خط مقدم در جنگ ترکیبی است

به گزارش خبرنگار مهر در آیین گرامیداشت «صدای حقیقت» و تجلیل از اصحاب رسانه استان کرمانشاه که صبح چهارشنبه به میزبانی سازمان بسیج رسانه برگزار شد، محمدباقر عباسی رئیس بسیج رسانه استان با ادای احترام به مقام شامخ ۱۲ شهید عرصه رسانه در دوران دفاع مقدس، بر اهمیت نقش رسانه در دوران جنگ نرم تأکید کرد و گفت:

در حالی‌که ممکن است امروز خبری از جنگ نظامی نباشد، اما ما در عرصه رسانه هر ساعت و هر لحظه در خط مقدم یک نبرد مقدس با دشمنان این کشور هستیم و اصحاب رسانه در این میدان نقشی هم‌پای رزمندگان در جبهه‌های نبرد دارند.



وی افزود: اصحاب رسانه راویان صادق و دیده‌بانان امین جامعه هستند و انتظار می‌رود مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدر این قشر مؤثر را بیش از پیش بدانند.



وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی ۱۱ ماه گذشته در سازمان بسیج رسانه استان گفت: از ابتدای مسئولیت، نشست‌های مشترکی با مسئولان رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و اساتید حوزه رسانه برگزار کرده‌ایم تا نظام مسائل رسانه استان احصا و راهکارهای رفع چالش‌ها و تقویت فرصت‌ها تدوین شود.



رئیس بسیج رسانه استان به تعامل مستمر با صدا و سیمای مرکز کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در حوزه رسانه فضای مجازی و اندیشه‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری شخصاً در برنامه‌های مختلف شرکت و تلاش کردیم تعامل سازنده و هم‌افزایی مؤثری شکل بگیرد.



عباسی در ادامه یکی از اقدامات مهم رسانه‌ای استان را در حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و گفت: به گواه سازمان زندان‌ها و بسیج حقوقدانان، اصحاب رسانه استان نقش مستقیم در آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال ۱۴۰۴ داشتند که اقدامی ارزشمند در ترویج فرهنگ ایثار و همدلی است.



رییس بسیج رسانه استان کرمانشاه با یادآوری برگزاری اردوهای راهیان نور، همایش‌های یک‌روزه، جشنواره رسانه‌ای ابوذر و فعالیت ۱۵ کانون بسیج رسانه در استان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه رتبه نخست کشور در تعداد کانون‌های بسیج رسانه را دارد و این ظرفیت بزرگ، بستر مهمی برای توسعه آموزش و فعالیت رسانه‌ای است.



وی از آموزش ۱۴ گروه خواهران در حوزه زبان رسانه‌ای و هنری با همکاری بسیج جامعه زنان خبر داد و افزود: در جشنواره ابوذر سال گذشته، ۷۰۰ اثر از سراسر استان ارسال شد که ۴۴۲ اثر به مرحله داوری و ۴۲ اثر به عنوان برگزیده انتخاب شدند؛ این جشنواره از سوی سازمان بسیج مستضعفان به عنوان برترین جشنواره کشور شناخته شد.



عباسی همچنین به حضور فعال اصحاب رسانه در مأموریت‌های مناطق امنیتی و تولید مستندی در این حوزه اشاره کرد و گفت: برگزاری شورای عالی فضای مجازی و رسانه بعد از چهار سال وقفه، از دیگر اقدامات تأثیرگذار بوده است.



وی از تشکیل شعبه شورای حل اختلاف ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه با همکاری قوه قضاییه خبر داد و گفت: هفت نفر به عنوان سویار رسانه انتخاب شده‌اند و احکام آن‌ها به‌زودی اعطا می‌شود؛ این اقدام یک گام مهم برای حل و فصل دعاوی صنفی اصحاب رسانه در استان است.



عباسی در ادامه با تأکید بر اهمیت آمادگی رسانه‌ای در بحران‌ها افزود: نظام‌نامه پدافند رسانه‌ای در شرایط جنگ، زلزله و سیل تدوین شده و قرارگاه رسانه‌ای اربعین نیز به صورت ویژه فعال خواهد شد.



رییس بسیج رسانه استان کرمانشاه درباره طرح‌های نوآورانه رسانه‌ای گفت: طرح کوله‌پشتی با تربیت ۶۰ دانش‌آموز خبرنگار و طرح مناره با آموزش ۱۴۰ فعال مسجدی در راستای شعار «هر مدرسه یک خبرنگار» و «هر مسجد یک پایگاه خبری» از طرح‌های ابداعی سازمان بسیج رسانه است که تا پایان سال به‌طور کامل اجرایی می‌شود.



وی افزود: راه‌اندازی اندیشکده امید رسانه‌ای، تدوین نظام‌نامه آموزش‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و کسب رتبه نخست کشور در عملیات رسانه‌ای انسجام اجتماعی از دیگر افتخارات این مجموعه است.



رئیس بسیج رسانه استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدمت ۱۵۰ ساله رسانه در این استان گفت: وجود آرشیوهایی مانند روزنامه باختر نشان می‌دهد که کرمانشاه تاریخ غنی رسانه‌ای دارد و نباید این میراث گران‌بها فراموش شود. پیشنهاد راه‌اندازی موزه رسانه استان با همکاری میراث فرهنگی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.



عباسی همچنین از پیگیری تبدیل یکی از فرهنگسراهای شهر به فرهنگسرای رسانه خبر داد و گفت: مدرسه عالی سواد رسالت نیز در همکاری با دانشگاه آزاد کرمانشاه راه‌اندازی خواهد شد تا تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های فرهنگ و رسانه به‌صورت آکادمیک صورت گیرد.



رییس بسیج رسانه استان کرمانشاه به طرح جدیدی با عنوان «طرح شهید دیالمه» اشاره کرد و گفت: در این طرح رسانه‌ها با رویکرد «رسانه مطالبه‌گر و مسئول پاسخگو» به جای نشست‌های رسمی و تشریفاتی، مستقیماً سراغ مسئولان می‌روند و پرسشگری در حوزه نظام مسائل واقعی استان را پیگیری می‌کنند؛ این طرح به‌صورت پایلوت در کرمانشاه اجرا می‌شود و می‌تواند الگویی ملی باشد.



عباسی در پایان سخنان خود با ادای احترام به شهدای رسانه تأکید کرد: رسانه‌گران امروز ادامه‌دهندگان راه شهیدان دیروز هستند و رسالت بزرگی بر دوش دارند. ان‌شاءالله بتوانیم امانت این شهدا را به سرمنزل مقصود برسانیم.