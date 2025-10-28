به گزارش خبرگزاری مهر، نیکزاد عباسی با اشاره به بازداشت تعدادی از مدیران و کارکنان شهرداری، شورای شهر و نیز عوامل یک کلینیک دندانپزشکی معروف در کرمانشاه گفت: این پروندهها هماکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی و محرمانه قرار دارند و تا تکمیل روند بررسی، اطلاعرسانی با ذکر اسامی و جزئیات اشخاص ممنوع است.
وی افزود: هدف از محرمانه بودن این مرحله از رسیدگی، پیشگیری از امحاء مستندات و مدارک جرم توسط برخی از شرکای متهمین است و در عین حال تلاش شده مردم از روند کلی پروندهها آگاه شوند.
عباسی با اشاره به اینکه تاکنون در سه پرونده شامل شورای شهر و شهرداری، مدیریت پسماند و کلینیک دندانپزشکی تعدادی دستگیر شدهاند، اظهار کرد: در بخش مرتبط با شورای شهر، دو عضو شورای شهر در بازداشت موقت هستند. همچنین شش نفر از کارکنان شهرداری، یک شهردار منطقه و یکی از سازندگان ساختمانی نیز بازداشت شدهاند.
در پرونده مدیریت پسماند نیز شش نفر دستگیر شدهاند که سه نفر تحت قرار بازداشت موقت و سه نفر دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند.
وی درباره اتهامات این افراد گفت: اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی برای بردن مال غیر از جمله اتهامات مطرح شده در این دو پرونده است.
معاون قضائی دادگستری کرمانشاه در ادامه با اشاره به سومین پرونده مربوط به یک کلینیک دندانپزشکی معروف در کرمانشاه بیان کرد: در این پرونده نیز سه نفر بازداشت شدهاند و اتهامات آنها شامل تشکیل شبکه ارتشاء، فرار مالیاتی، بهکارگیری افراد غیرمتخصص، ایراد صدمات به مردم، تهدید علیه بهداشت عمومی، افترا و تصرف عدوانی است.
وی افزود: روزانه تعدادی از شهروندان با مراجعه به دستگاه قضائی از این کلینیک شکایت دارند. برای افرادی که درمان آنها نیمهکاره مانده نیز با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه مقرر شده است خدمات مورد نیاز در دانشکده دندانپزشکی یا نزد پزشکان معتمد ادامه یابد.
عباسی تصریح کرد: رسیدگی به این پروندهها با جدیت در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد و برای تسریع در فرآیند دادرسی، چند شعبه اختصاصی و بازپرس ویژه به این پروندهها مأمور شدهاند.
وی با اشاره به گستردگی تخلفات افزود: در برخی موارد به دلیل تعدد متهمان و پیچیدگی پروندهها، تحقیقات بیشتری لازم است تا تمامی عوامل شناسایی و دستگیر شوند.
به گفته معاون قضائی دادگستری استان، متهمان در این پروندهها تنها نیستند و افراد دیگری نیز در جریان ارتکاب جرم یا فرار متهمان نقش داشتهاند، اما دستگاه قضائی با حمایت مردم و رسانهها تا پایان مسیر محکم و بدون تأثیرپذیری از جوسازیها ایستاده است، چراکه احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت وظیفهای قطعی است.
عباسی در بخش دیگری از سخنانش از کشف پرونده قاچاق سوخت در برخی شهرداریهای استان خبر داد و گفت: با توجه به پایینتر بودن قیمت سوخت در داخل کشور نسبت به کشورهای همسایه، برخی افراد سودجو تلاش کردهاند با سوءاستفاده از امکانات شهرداری، به قاچاق سوخت و کسب منافع غیرقانونی اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: این پروندهها هنوز در مرحله اتهام است و جزئیات از جمله میزان سوخت قاچاق، نحوه انتقال و مقصد آن در حال بررسی قرار دارد.
عباسی تأکید کرد: وجود چنین پروندههایی نباید موجب کندی در ارائه خدمات عمومی شود و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی یا ترک فعل از سوی مدیران، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین از رسانههای استان کرمانشاه بهویژه در نحوه اطلاعرسانی مسئولانه درباره پرونده بازداشتهای اخیر قدردانی کرد و گفت: عملکرد دقیق و همدلانه رسانهها باعث افزایش اعتماد عمومی، کاهش التهاب اجتماعی و تقویت احساس عدالت در جامعه شد.
عباسی تصریح کرد: اگر اطلاعرسانی شفاف و دقیق صورت نگیرد، دشمنان میتوانند از خلأ خبری سوءاستفاده کنند و با جریانسازی رسانهای، به امنیت روانی جامعه و اعتماد مردم آسیب بزنند؛ اما رسانههای استان با رفتار حرفهای خود مانع از شکلگیری چنین فضایی شدند.
وی در پایان اعلام کرد: در روزهای آینده نیز اطلاعرسانیهای تکمیلی درباره روند رسیدگی به این پروندهها انجام خواهد شد.
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