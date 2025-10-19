  1. استانها
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

ماموستا مرادی:نقش رسانه در مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمن بی‌بدیل است

کرمانشاه- امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه، بر ضرورت هوشیاری رسانه‌ها در برابر جنگ نرم دشمن و نقش‌آفرینی آنان در ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه با حضور در سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه با محمدباقر عباسی، رئیس این سازمان و جمعی از اعضای آن دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، محمدباقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه با قدردانی از حضور امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه، افزایش همکاری رسانه‌های اصیل و متعهد را عاملی وحدت‌آفرین و مؤثر در مقابله با توطئه‌های دشمنان نظام دانست و اظهار کرد: اجرای ۱۰ راهبرد رسانه‌ای حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برای مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری دشمن، اصلی‌ترین رسالت سازمان بسیج رسانه است و تلاش داریم این تکلیف مقدس را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

در ادامه، ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با تقدیر از اقدامات و فعالیت‌های مؤثر سازمان بسیج رسانه گفت: امروز دشمنان با تمام ظرفیت رسانه‌ای خود به دنبال تغییر ذائقه مردم، به‌ویژه نسل جوان هستند و غفلت از این مسئله می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کند.

وی بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه تأکید کرد و افزود: رسانه‌های متعهد و انقلابی می‌توانند با روشنگری و آگاهی‌بخشی، سد مستحکمی در برابر این جنگ نرم باشند.

