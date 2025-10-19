به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن مرادی، امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه با حضور در سازمان بسیج رسانه استان کرمانشاه با محمدباقر عباسی، رئیس این سازمان و جمعی از اعضای آن دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، محمدباقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه با قدردانی از حضور امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه، افزایش همکاری رسانه‌های اصیل و متعهد را عاملی وحدت‌آفرین و مؤثر در مقابله با توطئه‌های دشمنان نظام دانست و اظهار کرد: اجرای ۱۰ راهبرد رسانه‌ای حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) برای مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری دشمن، اصلی‌ترین رسالت سازمان بسیج رسانه است و تلاش داریم این تکلیف مقدس را به بهترین شکل به انجام برسانیم.

در ادامه، ماموستا عبدالرحمن مرادی امام جمعه اهل‌سنت کرمانشاه با تقدیر از اقدامات و فعالیت‌های مؤثر سازمان بسیج رسانه گفت: امروز دشمنان با تمام ظرفیت رسانه‌ای خود به دنبال تغییر ذائقه مردم، به‌ویژه نسل جوان هستند و غفلت از این مسئله می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد کند.

وی بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در ترویج سبک زندگی ایرانی‌اسلامی و تقویت بنیان‌های فرهنگی جامعه تأکید کرد و افزود: رسانه‌های متعهد و انقلابی می‌توانند با روشنگری و آگاهی‌بخشی، سد مستحکمی در برابر این جنگ نرم باشند.