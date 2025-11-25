به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسن موسوی، قائم مقام مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نقش مهم حملونقل ریلی در صرفهجویی سوخت، کاهش تصادفات جادهای و کاهش آلایندگی محیط زیست، اظهار کرد: میزان صرفهجویی ناشی از حملونقل ریلی به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار در سال رسیده و همین امر توجه دولت و مجلس به توسعه راه آهن را بیش از پیش ضروری کرده است.
وی افزود: تناژ حمل ریلی نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته و با وجود توقف ۱۰ درصد واگنهای با عمر بالا جهت بازسازی، در بخش مسافری نیز شاهد رشد ۴ درصدی بودهایم.
موسوی ادامه داد: علیرغم تحریمهای شدید و ظالمانه، رشد ۱۲ درصدی تناژ حمل بار نسبت به سال گذشته به ثبت رسیده است. در بخش مسافری نیز با خروج بیش از ۱۲۰ سالن مسافری در یکسال گذشته به دلیل نوسازی و بهسازی، رشد ۴ درصدی آمار سیر قطارها را شاهد بودیم. همچنین در بخش حملونقل بینالمللی، با پیشبرد دیپلماسی ریلی و امضای توافقنامههای گوناگون با کشورهای همسایه، رشد ۱۲ درصدی طی یک سال گذشته ثبت شده است.
وی همچنین با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۳ میلیون تن بار و ۳۱ میلیون نفر مسافر از حملونقل ریلی بهرهمند میشوند، گفت: صرفهجویی ایجاد شده در حوزه سوخت، کاهش تصادفات جادهای و کاهش آلایندگی محیط زیست بیش از ۱.۵ میلیارد دلار برآورد شده است که اهمیت نقش راه آهن در حمل و نقل کشور را نشان میدهد.
قائم مقام مدیرعامل راه آهن، جذب بیش از ۹۰ همت سرمایه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در زیرساخت و ناوگان ریلی را از دیگر موفقیتهای شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در یکسال گذشته برشمرد.
