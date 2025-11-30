به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن با اشاره به تغییر رویکرد و توسعه حمل و نقل ریلی در یک سال گذشته، گفت: با نگاه اقتصادی به حمل و نقل ریلی و مسافری، تلاش میکنیم به درآمد پایدار در این حوزه برسیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز خرسندی از حمایت ویژه رئیس جمهور از حوزه حمل و نقل ریلی بهویژه توسعه حمل و نقل ریلی حومهای، ادامه داد: با دستورات رئیسجمهور، بسیاری از موانع توسعهای راهآهن حومهای و منطقهای رفع شده و پروژههای ریلی با سرعت بیشتری به بهرهبرداری میرسند.
ذاکری با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: برای رسیدن به افق ۳۰ درصدی سهم راهآهن در جابهجایی بار و مسافر، نیازمند جذب سرمایه گذاری بیشتر هستیم که این امر ضمن توسعه طرحهای عمرانی، به صرفهجویی سوخت و انرژی در کشور نیز کمک میکند.
وی با اشاره به دستاوردهای دیپلماسی ریلی، خاطرنشان کرد: بر اساس تعامل صورت گرفته با کشورهای منطقه، نخستین قطار شامل واگنهای ایرانی به ازبکستان اعزام شد و توافقهایی برای عبور واگنهای استاندارد ایرانی از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان انجام شده است که نقش مهمی در رونق ترانزیت منطقهای و صادرات خواهد داشت.
