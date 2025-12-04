آغاز رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴ با رویکرد راهداری بدون مرز

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح راهداری زمستانی سال جاری با رویکرد «راهداری بدون مرز» و بهمنظور استفاده بهینه از ظرفیت راهداران و ماشینآلات راهداری استانهای همجوار در سرعت بخشیدن به روند بازگشایی محورها و خدماترسانی به کاربران جادهای برگزار میشود.
معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای در آئین آغاز رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴، بر ضرورت همگرایی، همافزایی و هماهنگی بین این سازمان و سایر دستگاههای فعال در حوزه راهداری زمستانی از جمله پلیس راه، سازمان هواشناسی و صدا و سیما با هدف ارتقای کمی و کیفی خدماترسانی به هموطنان تاکید کرد.
اروجعلی علیزاده همچنین از برگزاری نشستهای منطقهای اداراتکل راهداری و حملونقل جادهای به منظور بررسی ظرفیتهای استانی و آمادهباش راهداران، راهدارخانهها و ماشینآلات راهداری در راستای اجرای بهینه طرح راهداری زمستانی خبر داد.
وی با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی حمل و نقل جادهای در جابهجایی کالا و مسافر در سطح کشور، افزود: از اینرو ایجاد شرایط لازم برای جلوگیری از انسداد راهها به ویژه در کریدورهای دهگانه کشور و سفرهای آسان و همراه با ایمنی و آسایش هموطنان اهمیت و ضرورت بسیاری دارد.
گفتنی است، از ۱۱ آذر ماه و با آغاز رزمایش راهداری زمستانی ۱۴۰۴، راهداران و ماشینآلات راهداری با آمادهباش کامل و استقرار در سطح محورهای مواصلاتی، مهیای اجرای عملیات راهداری بهویژه در ایام بارش نزولات جوی در محورها و گردنههای برفگیر هستند.
