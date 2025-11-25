به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از دوم آذر ۱۴۰۴ تاکنون چندین نقطه در شهرستان‌های کلاله، مینودشت، گالیکش، آزادشهر و کردکوی دچار حریق شده و گروه‌های امدادی به طور مداوم در حال پشتیبانی از عملیات زمینی و هوایی هستند.

وی افزود: مأموریت هلال‌احمر در این حادثه تنها به حضور نیروها محدود نیست و از جابه‌جایی و پشتیبانی لجستیکی تیم‌ها گرفته تا آمادگی برای امدادرسانی احتمالی به مصدومان را شامل می‌شود.

معاون امداد و نجات هلال احمر گلستان گفت: به دلیل گستردگی آتش در ارتفاعات، ۹ گروه عملیاتی با مجموع ۳۴ نیروی امدادی شامل داوطلبان و کارکنان رسمی در مناطق مختلف در حال فعالیت‌اند.

به گفته وی، هم‌زمان با ادامه گسترش حریق در پنج شهرستان، تمامی توان اجرایی و پشتیبانی هلال‌احمر استان در آماده‌باش قرار گرفته و هماهنگی کامل با تمامی دستگاه‌های مسئول برقرار شده است.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گلستان همچنین از تقویت عملیات هوایی خبر داد و اعلام کرد: یک فروند بالگرد میل ۱۷ برای انتقال نیروها، انجام پایش هوایی و کمک به اطفای هوایی از صبح فردا وارد عملیات خواهد شد.

وی افزود: دو دستگاه آمبولانس و شش خودروی کمک‌دار در مسیرهای سخت‌گذر به‌صورت فعال مشغول پشتیبانی از عملیات هستند و ارتباط بی‌وقفه میان نیروهای حاضر در منطقه و مرکز کنترل برقرار است. علاوه بر این، ۱۸۰ امدادگر در شعب شرقی استان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت نیاز به سرعت وارد عملیات شوند.

حاجیلری ضمن قدردانی از همکاری نیروهای منابع طبیعی، آتش‌نشانی، بسیج و سایر دستگاه‌ها تأکید کرد: هماهنگی میان این مجموعه‌ها روند اطفای حریق را تسریع کرده است.

وی اظهار کرد: حضور هلال‌احمر در منطقه تا خاموش شدن کامل آتش ادامه خواهد داشت و گزارش‌های تکمیلی به‌طور پیوسته منتشر می‌شود.