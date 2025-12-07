به گزارش خبرنگار کهر، به دنبال پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه و با دستور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، یک فروند بالگرد امدادی مدل «میل» به جمعیت هلال‌احمر استان واگذار شد. این بالگرد مأموریت پشتیبانی هوایی عملیات امداد و نجات در کرمانشاه و دیگر استان‌های غرب کشور را بر عهده خواهد گرفت.

اختصاص این بالگرد با توجه به موقعیت راهبردی کرمانشاه به‌عنوان مرکز منطقه‌ای غرب کشور انجام شده و از چهاردهم آذرماه رسماً در چرخه عملیاتی قرار گرفت. توانایی پرواز در ارتفاعات بلند و عملکرد مناسب در شرایط جوی سخت از مهم‌ترین ویژگی‌های این بالگرد است که آن را برای مأموریت‌های کوهستانی و بحرانی مناسب می‌کند.

مسئولان هلال‌احمر کرمانشاه می‌گویند ورود این بالگرد، ظرفیت واکنش سریع در حوادثی مانند تصادفات جاده‌ای، سقوط در ارتفاعات و رخدادهای سیلابی را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد. به‌ویژه در مسیرهای صعب‌العبور و محورهای پرتردد غرب کشور، حضور یک بالگرد آماده‌باش نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش زمان رسیدن تیم‌های امدادی خواهد داشت.

این تجهیزات هوایی همچنین امید تازه‌ای برای پوشش گسترده‌تر مناطق دورافتاده ایجاد کرده است؛ مناطقی که در زمان بحران دسترسی زمینی به آن‌ها دشوار است و گاه جان‌باختگان یا مصدومان به‌دلیل تأخیر در امدادرسانی آسیب بیشتری می‌بینند. با این اقدام، امکان انتقال سریع مصدومان به مراکز درمانی نیز فراهم‌تر می‌شود.

به گفته مدیران استانی، افزایش آمادگی هلال‌احمر در برابر حوادث طبیعی همچون زلزله، برف‌وبوران و سیلاب، از اولویت‌های اصلی مدیریت بحران در کرمانشاه است و تجهیز ناوگان هوایی امداد و نجات می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در ارتقای امنیت و تاب‌آوری استان ایفا کند.