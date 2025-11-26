بسیج گفتمان زنده انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی شامگاه گذشته در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه پنجم آذر در گلستان یادآور قیام تاریخی مردم گرگان است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی پس از پیروزی با چالشهای متعددی روبهرو شد و تشکیل نهادی چون بسیج یک ضرورت تاریخی بود تا مردم خود مسئولیت حفاظت از انقلاب را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه بسیج ریشه در آرمانهای امام خمینی (ره) دارد و باعث تبدیل انقلاب سیاسی به یک انقلاب اجتماعی شد، افزود: بسیج همواره در مسیر انقلاب نقشآفرین بوده و هر جا نیاز بوده، وارد میدان شده است.
به گفته سردار حسینی، رسالت بسیج در دو بخش چون خودسازی و ارتقای معنوی در بُعد درونی و پاسداری از انقلاب اسلامی در بُعد بیرونی تعریف میشود.
وی تأکید کرد: بسیج در تمام لایههای جامعه حضور دارد و هنگام بروز نقصان در هر نهادی برای رفع مشکلات و پیشبرد مأموریتهای انقلاب وارد عمل میشود.
فرمانده سپاه نینوا «جهاد تبیین» را یکی از مأموریتهای مهم بسیج دانست و اعلام کرد: قرارگاه جهاد تبیین با ۱۳ کارگروه در سطح استان فعال است و برای مقابله با جنگ شناختی دشمن، شبکه هادیان بسیج در محلات و اقشار تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه بسیج نهادی زنده، پویا و پاسخگو به نیازهای روز است، گفت: این نهاد گاه در حوزه سخت و امنیتی و گاه در عرصه فرهنگی وارد میشود. سردار حسینی همچنین به فعالیت گروههای جهادی اشاره کرد و آن را بستری برای خودسازی و خدمت بیمنت به مردم دانست.
وی اعلام کرد: چهار هزار گروه و ۱۶ قرارگاه جهادی در استان فعال هستند و تاکنون بیش از هزار و۲۰۰ پروژه محرومیتزدایی شامل مرمت منازل محرومان، ساخت مدرسه و خانه بهداشت، ایجاد کانالهای آب و راهسازی روستایی اجرا شده است. همچنین در قالب تفاهمنامه سهجانبه با کمیته امداد و بنیاد مسکن، ساخت هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی آغاز شده که هزار و۲۰۰ واحد آن تحویل شده است.
حسینی در خصوص فعالیت بسیج برای اطفای حریق جنگلهای گالیکش نیز گفت: پس از دریافت درخواست کمک، به نواحی مقاومت مأموریت داده شد و تاکنون ۱۰۰ بسیجی در کنار نیروهای منابع طبیعی و هلالاحمر در حال همکاری هستند.
وی با تأکید بر اینکه بسیج یک ساختار نیست، یک گفتمان و سبک زندگی است، اظهار کرد: الگوی بسیج همان اخلاص و بصیرتی است که از مکتب حضرت ابوالفضلالعباس (ع) و امام حسین (ع) الهام گرفته شده است.
