به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به تداوم وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان گلستان طی روزهای اخیر گفت: در حال حاضر عملیات اصلی در سه منطقه گونی‌لی در شهرستان کلاله، ساسنگ در مینودشت و بش‌اویلی در گالیکش ادامه دارد.

وی افزود: حریق در روستاهای سوسرا و وطن در شهرستان آزادشهر و همچنین منطقه جنگلی رادکان و دشت بین سایت درازنو و منطقه بالاجاده در شهرستان کردکوی به طور کامل مهار شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در تشریح توان عملیاتی به‌کار گرفته‌شده گفت: در این مرحله از عملیات، ۳۲ تیم امدادی با ۹۶ نیرو شامل ۷۴ نیروی عملیاتی و ۲۲ نیروی ستادی، مرکز کنترل و کروی پروازی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: چهار دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی کمک‌دار، یک خودروی سواری شخصی و یک دستگاه وانت تک‌کابین بدون کمک نیز در پشتیبانی عملیات حضور دارند.

وی همچنین درباره پشتیبانی هوایی اظهار کرد: یک فروند بالگرد میل -۱۷ که از چهارم آذرماه در استان مستقر شده تاکنون دو سورتی پرواز و چهار مرحله آبگیری انجام داده است.

کبادی تأکید کرد: این بالگرد نقش مهمی در پشتیبانی مناطق صعب‌العبور ایفا می‌کند و آماده اجرای هلی‌برد نیروهای عملیاتی نیز هست.

به گفته کبادی، برای تقویت عملیات اطفا، ۱۸۰ نیروی عملیاتی در شعب شرقی استان شامل گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه به صورت آنکال در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت گسترش حریق به سرعت به منطقه اعزام شوند.

وی با اشاره به فعالیت تیم ستادی بیان کرد: نیروهای مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، واحد مدیریت امدادونجات و کروی پروازی به صورت مستمر روند هدایت و کنترل عملیات را پیگیری می‌کنند.

کبادی در بخش دیگری از این گزارش از نجات موفق یک نیروی مفقودی منابع طبیعی خبر داد و اظهار داشت: یک مورد مفقودی در منطقه آتش‌سوزی شهرستان کلاله گزارش شده بود که تیم‌های امدادی هلال‌احمر، منابع طبیعی و نیروهای مردمی‌پس از چندین ساعت جستجو، فرد حادثه‌دیده را که بر اثر سقوط دچار ترومای پا و کمر شده بود پیدا کردند.

به گفته محمدحسین کبادی ۲۴ نفر از نجاتگران کادر و داوطلب هلال‌احمر در این عملیات جستجو و نجات حضور داشتند و فرد مصدوم پس از انتقال از منطقه تحویل تیم درمانی شد.