ادامه آتش‌سوزی جنگل‌های گلستان؛ بالگرد هلال‌احمر همچنان فعال است

معاون عملیات هلال‌احمر، از ادامه حریق در سه منطقه گلستان و مشارکت ۳۲ تیم امدادی با پشتیبانی بالگرد برای مهار آتش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به تداوم وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان گلستان طی روزهای اخیر گفت: در حال حاضر عملیات اصلی در سه منطقه گونی‌لی در شهرستان کلاله، ساسنگ در مینودشت و بش‌اویلی در گالیکش ادامه دارد.

وی افزود: حریق در روستاهای سوسرا و وطن در شهرستان آزادشهر و همچنین منطقه جنگلی رادکان و دشت بین سایت درازنو و منطقه بالاجاده در شهرستان کردکوی به طور کامل مهار شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در تشریح توان عملیاتی به‌کار گرفته‌شده گفت: در این مرحله از عملیات، ۳۲ تیم امدادی با ۹۶ نیرو شامل ۷۴ نیروی عملیاتی و ۲۲ نیروی ستادی، مرکز کنترل و کروی پروازی مشارکت دارند.

وی ادامه داد: چهار دستگاه آمبولانس، ۹ دستگاه خودروی کمک‌دار، یک خودروی سواری شخصی و یک دستگاه وانت تک‌کابین بدون کمک نیز در پشتیبانی عملیات حضور دارند.

وی همچنین درباره پشتیبانی هوایی اظهار کرد: یک فروند بالگرد میل -۱۷ که از چهارم آذرماه در استان مستقر شده تاکنون دو سورتی پرواز و چهار مرحله آبگیری انجام داده است.

کبادی تأکید کرد: این بالگرد نقش مهمی در پشتیبانی مناطق صعب‌العبور ایفا می‌کند و آماده اجرای هلی‌برد نیروهای عملیاتی نیز هست.

به گفته کبادی، برای تقویت عملیات اطفا، ۱۸۰ نیروی عملیاتی در شعب شرقی استان شامل گنبدکاووس، آزادشهر، مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه به صورت آنکال در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت گسترش حریق به سرعت به منطقه اعزام شوند.

وی با اشاره به فعالیت تیم ستادی بیان کرد: نیروهای مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، واحد مدیریت امدادونجات و کروی پروازی به صورت مستمر روند هدایت و کنترل عملیات را پیگیری می‌کنند.

کبادی در بخش دیگری از این گزارش از نجات موفق یک نیروی مفقودی منابع طبیعی خبر داد و اظهار داشت: یک مورد مفقودی در منطقه آتش‌سوزی شهرستان کلاله گزارش شده بود که تیم‌های امدادی هلال‌احمر، منابع طبیعی و نیروهای مردمی‌پس از چندین ساعت جستجو، فرد حادثه‌دیده را که بر اثر سقوط دچار ترومای پا و کمر شده بود پیدا کردند.

به گفته محمدحسین کبادی ۲۴ نفر از نجاتگران کادر و داوطلب هلال‌احمر در این عملیات جستجو و نجات حضور داشتند و فرد مصدوم پس از انتقال از منطقه تحویل تیم درمانی شد.

